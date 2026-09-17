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Капитанът на България за Купа "Дейвис" е доволен от жребия

  • 17 сеп 2026 | 16:28
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Капитанът на България за Купа "Дейвис" е доволен от жребия

Капитанът на България за Купа „Дейвис" Валентин Димов остана доволен от жребия за мача срещу Дания, който ще започне с двубоя на Григор Димитров в откриващата среща на сблъсъка.

Григор Димитров открива мача между България и Дания за Купа "Дейвис"
Григор Димитров открива мача между България и Дания за Купа "Дейвис"

– Как ви се видя жребият? Не е нещо неочаквано за вас, но все пак по този начин се определиха първите две срещи.

– Да, ние си говорихме с колегите през последните два-три дни, че именно така искаме да бъде жребият. Така че се падна Григор Димитров да започне първата среща. Щастливи сме от този жребий и от този развой и се надяваме да започнем по най-добрия начин.

– Илиян Радулов готов ли е да се изправи срещу Холгер Руне? Това ще бъде доста сериозно препятствие за него, въпреки че Руне е контузен и се завръща в света на тениса.

– Да, но Руне е сериозен играч, който е показал много добри резултати през времето, в което е играл преди контузията. Но всички сме убедени, че Илиян има възможност и има огромно желание да се включи в мача. Убедени сме, че може да се справи и да постигнем победа и в този мач.

Григор Димитров: Чудесно е отново да бъда с момчетата и да прекарам време с тях
Григор Димитров: Чудесно е отново да бъда с момчетата и да прекарам време с тях

– В самото развитие на мачовете може ли да взимате различни решения от тези, които първоначално сте заложили? Ще предприемате ли такива тактически промени спрямо състава?

– Разбира се. Няколко възможни варианта сме разиграли и сме ги коментирали. С оглед на това, че доста възможности могат да се случат, разбира се, че ще предприемем някакви промени в зависимост от резултата.

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