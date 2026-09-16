Пол Джордж заяви, че е наясно с недоволството на феновете на Бостън Селтик

Ветеранът Пол Джордж заяви, че е наясно с недоволството от страна на феновете на Бостън Селтикс след пристигането му в замяна на звездата на отбора Джейлън Браун, който премина във Филаделфия 76ърс.

36-годишният състезател, който има 16 сезона в Националната баскетболна асоциация (НБА) зад гърба си, призна, че е забелязал реакцията след трансфера, но и смята, че пред него се открива добра възможност да възроди кариерата си.

"Разбирам обстоятелствата си. Ясно ми е колко важен беше Джейлън Браун, не само за клуба, но и за целия град. Така че не го приех лично. Ако трябва да съм честен, феновете се очаква да приемат размяната емоционално. Моята работа обаче е да се възползвам от възможността. Очевидно последните няколко години за мен бяха трудни, само заради контузиите. Лично аз отново се чувствам страхотно. Усещам, че съм превъзмогнал контузиите и сега се възвръщам към предишната си физическа форма. И ще мога да пренеса това на терена", каза Пол Джордж на представянето си като играч на Бостън, цитиран от ESPN.

Опитният американец, заедно с другите нови попълнения в състава на "Келтите" Мичъл Робинсън и Майк Конли, представляват опит от страна на президента на баскетболните операции Брад Стивънс да подсили отбора покрай звездата Джейсън Тейтъм.

Лидерът на тима ще започне първия си пълен сезон, откакто получи тежко разкъсване на ахилесовото сухожилие през май 2025 година. Той все пак се завърна в състава на Бостън в края на миналата кампания, но в крайна сметка пропусна голяма част от плейофната серия срещу Филаделфия 76ърс, която отборът му загуби.

Освен Джордж, Мичъл Робинсън пристига от Ню Йорк Никс след шампионския им сезон, докато Майк Конли е друг ветеран, който ще играе в 20-ия си сезон в НБА.

38-годишният Конли, който също присъстваше на пресконференцията, заяви, че все още има желание да се бори за титлата, след като и двамата с Пол Джордж все още нямат подобен успех.

"Ние сме двама души, които не са имали шанса да спечелят шампионата. Така че това чувство за неотложност може би разпалва отново искрата и у момчетата, които са в този отбор и вече са я печелили", обясни Майк Конли.

Бостън Селтикс ще открие сезона в НБА срещу полуфиналиста в Източната конференция Детройт Пистънс на 20 октомври.

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