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Латвия си осигури място в елиминациите с трудно извоювана победа над Турция

  • 17 сеп 2026 | 10:23
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Латвия си осигури място в елиминациите с трудно извоювана победа над Турция

В момент, когато участието на Латвия беше заложено на карта, отборът на Угис Крастинш се представи на висота и победи Турция с 3:1 (26:24, 23:25, 26:24, 25:16), за да си осигури място във фазата на елиминациите на ЕвроВолей 2026 за мъже.

Това беше мач с коренно различно значение от всичко, което Латвия беше изиграла досега в Клуж-Напока. Вече нямаше място за сложни сметки или за размисли какъв би могъл да стане този отбор в бъдеще. Те се нуждаеха от резултат и го постигнаха.

Първите два гейма показаха колко малка беше разликата между успеха и провала. Турция не се предаде лесно. Но отговорът на Латвия беше категоричен. Вместо да позволят на пропуснатата възможност да им повлияе негативно, те поеха контрола в четвъртия гейм. Напрежението, съпътстващо мача, сякаш изчезна, докато Латвия трупаше преднина, затвори гейма с 25:16 и започна празненствата по случай класирането си за следващия етап.

Ренарс Паулс Янсонс поведе латвийския отбор с 19 точки. Латвия записа също осем блокади и пет аса, но победата се дължеше не толкова на статистическите показатели, колкото на способността им да се справят с решителните моменти.

За Янис Едуардс Меденис значението на успеха надхвърляше рамките на един отделен мач.

„Постигнахме основната си цел. Основната ни цел беше да стигнем до плейофите и успяхме, каза той. - Това е сензационен момент за латвийския волейбол, за федерацията ни и за цялата страна. Чувството е просто невероятно”.

Думите му върнаха спомените и към всичко, случило се преди пристигането на Латвия в Клуж-Напока – работата извън самите мачове и моментите, които феновете не са имали възможност да видят.

„Показахме емоциите си, показахме всичко, което направихме през лятото – целия тежък труд, който остана скрит за хората, каза Меденис. - Днес постигнахме невероятни неща и точно затова достигнахме основната си цел – плейофите”.

Пътят на Латвия в Група D рядко беше лесен. Те започнаха с победа над домакина Румъния, преживяха трудни моменти в мачовете срещу Германия и Швейцария и дори станаха първият отбор в групата, успял да вземе гейм на Франция. През целия този период играчите неизменно говореха за това как израстват заедно и как намират начини да преодолеят трудните моменти. В мача срещу Турция – двубой, от който зависеше съдбата им в турнира – това израстване най-после се отплати. Радостта може да продължи още малко. След това предстои София и едно съвсем различно предизвикателство. Или, както се изрази с усмивка Меденис: „Забавлението тепърва започва“.

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