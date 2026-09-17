Румъния шокира двукратния олимпийски шампион Франция

Румъния едва ли можеше да избере по-драматичен начин да завърши кампанията си в груповата фаза на Европейското първенство по волейбол за мъже. В петия си мач от група D домакините намериха достатъчно сили за един последен щурм и изненадващо победиха двукратния олимпийски шампион Франция с 3:2 (16:25, 25:27, 25:20, 35:33, 15:12), за да завършат седмицата си в Клуж-Напока по забележителен начин.

Франция пристигна, след като вече си беше осигурила първото място в групата, и Андреа Джани използва възможността да гласува доверие на различни състезатели. В първите два гейма решението изглеждаше правилно. Франция поведе с 2:0 и изглеждаше на път да приключи груповата фаза без поражение.

Румъния обаче имаше други планове. Вместо да оставят мача да се изплъзне, момчетата на Серджиу Станку включиха на друга предавка. Подкрепяни отново от родната публика, те вкараха Франция в по-дълъг и все по-сложен двубой, превръщайки това, което изглеждаше като лесна вечер за лидерите в групата, в битка в пет гейма.

За Станку представянето говореше толкова за издръжливостта на играчите му, колкото и самият резултат.

„Искам да поздравя момчетата си, защото това е петият ни мач за няколко дни и те преодоляха умората и всичко останало“, каза той. „Не е лесно да спечелиш в пет гейма срещу двукратен олимпийски шампион.“

Кристиан-Даниел Цитигой от румънците, чията майка е бившата българска националка Радостина Рангелова, стана топреализатор в емоционалния мач с 28 точки.

За Франция поражението донесе различен вид урок преди елиминациите, а Джани остана доволен от приноса на играчите, включени в стартовия състав.

„Резервните състезатели влязоха добре в срещата. Водехме с 2-0. Но когато мачът се завърза, особено в четвъртия сет, имахме топка за затваряне на мача. Това е частта, която трябва да подобрим и от която да се поучим“, заяви селекционерът на Франция.

„Отборът трябва да играе и да побеждава, независимо дали си с титулярния или резервния състав“, обясни той. „Ако използваш едни и същи играчи всеки път, накрая може да се окажеш с двама или трима контузени. Играчите имат нужда от ритъм. Такива мачове са необходими. Давам им шанс и им възлагам отговорност“, добави той.

За Франция водач при точките бе обичайната резерва Стефен Боайе с 21 точки.

"Петлите" ще срещнат отбора на Португалия в директните елиминации в София, а Румъния като трети в групата си ще играят на осминафиналите в българската столица срещу тима на Украйна

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