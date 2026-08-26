Национал на Канада ще претърпи нова операция

Централният защитник на Ница Мойс Бомбито отново ще се подложи на операция на тибията на левия крак, обявиха в сряда от френския клуб. Националът на Канада ще отсъства от терените поне три месеца.

26-годишният футболист бе част от състава на Канада на Световното първенство през лятото, на което страната бе един от домакините, и беше титуляр в мача с Мароко на осминафиналите, в който канадците отпаднаха след загуба с 0:3. Бомбито призна в интервю след това, че е играл в тази среща без да бъде напълно готов физически.

OGC Nice announce CanMNT 🇨🇦 defender Moise Bombito will be sidelined for several months once again 🥺



Chronic pain in Bombito's left tibia prompted another scan, which revealed the need for another surgery to correct 😬 pic.twitter.com/1Zi69WGeTB — OneSoccer (@onesoccer) August 26, 2026

Той претърпя първа подобна операция в Монако на 5 октомври 2025 година. След завръщането си в Ница той е продължил да изпитва болки при всяко тичане. Футболистът е минал скенер, който е показал, че трябва да претърпи нова хирургическа интервенция. Бомбито ще прекара първите шест седмици от възстановяването си в Канада. Неговото завръщане в игра не се предвижда преди началото на 2027 година.

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Снимки: Imago