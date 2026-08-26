Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски трябва да направи последната крачка - на живо от Атина преди сблъсъка с АЕК и Филип Кръстев, Марин Петков и Илиян Стефанов
  1. Sportal.bg
  2. Ница
  3. Национал на Канада ще претърпи нова операция

Национал на Канада ще претърпи нова операция

  • 26 авг 2026 | 20:32
  • 267
  • 0
Национал на Канада ще претърпи нова операция

Централният защитник на Ница Мойс Бомбито отново ще се подложи на операция на тибията на левия крак, обявиха в сряда от френския клуб. Националът на Канада ще отсъства от терените поне три месеца.

26-годишният футболист бе част от състава на Канада на Световното първенство през лятото, на което страната бе един от домакините, и беше титуляр в мача с Мароко на осминафиналите, в който канадците отпаднаха след загуба с 0:3. Бомбито призна в интервю след това, че е играл в тази среща без да бъде напълно готов физически.

Той претърпя първа подобна операция в Монако на 5 октомври 2025 година. След завръщането си в Ница той е продължил да изпитва болки при всяко тичане. Футболистът е минал скенер, който е показал, че трябва да претърпи нова хирургическа интервенция.  Бомбито ще прекара първите шест седмици от възстановяването си в Канада. Неговото завръщане в игра не се предвижда преди началото на 2027 година. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Sportal.bg посети строежа на новия стадион на ПАО

Sportal.bg посети строежа на новия стадион на ПАО

  • 26 авг 2026 | 17:57
  • 1220
  • 2
Реал Мадрид с молба към УЕФА заради Формула 1

Реал Мадрид с молба към УЕФА заради Формула 1

  • 26 авг 2026 | 17:37
  • 1609
  • 4
Толдо: Започнах като бек, отказах на Ливърпул, Байерн и Барселона

Толдо: Започнах като бек, отказах на Ливърпул, Байерн и Барселона

  • 26 авг 2026 | 17:36
  • 5147
  • 1
Атлетико не губи време и отговори на Лапорта: Жертвите всъщност сме ние, нулев шанс да продадем Алварес на Барселона

Атлетико не губи време и отговори на Лапорта: Жертвите всъщност сме ние, нулев шанс да продадем Алварес на Барселона

  • 26 авг 2026 | 17:29
  • 5259
  • 21
Италия също обърна гръб на Инфантино

Италия също обърна гръб на Инфантино

  • 26 авг 2026 | 16:52
  • 954
  • 0
Чаби Алонсо с коментар за бъдещето на Енцо Фернандес и Педро Нето

Чаби Алонсо с коментар за бъдещето на Енцо Фернандес и Педро Нето

  • 26 авг 2026 | 16:39
  • 2185
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на АЕК и Левски, Веласкес пуска състава от София

11-те на АЕК и Левски, Веласкес пуска състава от София

  • 26 авг 2026 | 20:46
  • 4073
  • 13
Денят на истината за Левски - следете всичко преди мача в студиото на Sportal.bg (гледайте на живо!)

Денят на истината за Левски - следете всичко преди мача в студиото на Sportal.bg (гледайте на живо!)

  • 26 авг 2026 | 19:57
  • 42628
  • 327
Сблъсък между фенове на Левски и гръцката полиция - използват сълзотворен газ срещу "сините"

Сблъсък между фенове на Левски и гръцката полиция - използват сълзотворен газ срещу "сините"

  • 26 авг 2026 | 20:29
  • 4893
  • 14
Григор Димитров не може да осъществи пробив в първия сет

Григор Димитров не може да осъществи пробив в първия сет

  • 26 авг 2026 | 19:49
  • 15631
  • 10
Задържаха шестима българи в Гърция преди мача с АЕК

Задържаха шестима българи в Гърция преди мача с АЕК

  • 26 авг 2026 | 16:11
  • 22851
  • 67
България с много измъчен пълен обрат срещу Австрия на ЕвроВолей 2026

България с много измъчен пълен обрат срещу Австрия на ЕвроВолей 2026

  • 26 авг 2026 | 19:17
  • 22853
  • 46