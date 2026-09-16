Щурм и Рен не се победиха, ВАР имаше важна роля

Щурм (Грац) и Рен завършиха при равенство 0:0 в първия си мач от основната фаза на Лига Европа. Сблъсъкът на стадион „Меркур-Арена“ в Австрия премина под знака на сериозно териториално превъзходство на френския тим, но нулевото равенство се запази до последния съдийски сигнал. Двата отбора изиграха динамичен двубой, в който системата ВАР беше главно действащо лице през първото полувреме с два отменени гола.

Срещата започна с бърз натиск на гостите и още в 7-ата минута Адриен Томасон прати топката в мрежата от близка дистанция. Радостта на французите обаче бе кратка, тъй като след преглед с ВАР, главният съдия Манфредас Лукянчукас отмени попадението заради игра с ръка на Томасон.

Домакините от Щурм Грац отговориха в 33-ата минута, когато при центриране от свободен удар Паул Колер засече топката с глава и преодоля Брис Самба. Това попадение също бе отменено, тъй като повторенията показаха засада на бранителя

Като цяло обаче Рен бе пълен господар на терена, но гостите бяха тотално отчаяни от вратаря Даниил Худяков, който направи поредица от ключови спасявания и спаси тима си след чисти голови положения, открили се пред Естебан Лепол, Людовик Блас и Валентин Ронжие. От своя страна австрийците също имаха един голям шанс през втората част, но в 57-ата минута Брис Самба отрази опасен удар на Хьодл след бърза контраатака.

Така мачът остана без голове и без победител, а Щурм и Рен започнаха участието си с по една спечелена точка.

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Снимки: Imago