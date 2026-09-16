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Севиля се справи с десетима от Депортиво

  • 16 сеп 2026 | 22:58
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Севиля се справи с десетима от Депортиво

Отборът на Севиля записа минимален успех с 1:0 като гост на Депортиво Ла Коруня в среща от междинния шести кръг на Ла Лига. Така андалусийци са непобедени в последните си 14 мача срещу този съперник (осем победи и шест равенства).

Първото полувреме почти не предложи голови положения. Въпреки това в началото на втората част гостите успяха да стигнат до победно попадение. В 52-рата минута Лукас Стасин направи продължителен рейд и накрая стреля, като топката беше избита от Лео Роман, но отиде право при Мигел Анхел Сиера, който се разписа със своето воле. В оставащото време на “бланкирохос” не им беше трудно да запазят аванса си, тъй като в 59-ата минута след намесата на ВАР противниковият ляв бек Анхелиньо получи директен червен картон за свое влизане в левия прасец на Сиера. Голмайсторът на домакините Пиер-Емерик Обамеянг пък не успя да отбележи гол в шести пореден мач.

Така Севиля събра 13 точки и се изкачи на четвъртото място в класирането с актив от 13 точки, докато Депортиво остана на седмата позиция със своите 9 пункта след първата си загуба през сезона.

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Снимки: Gettyimages

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