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Загорец надделя над Атлетик в здрава битка със седем гола

  • 13 сеп 2026 | 00:14
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Загорец надделя над Атлетик в здрава битка със седем гола

Загорец (Нова Загора) надви у дома Атлетик (Куклен) с 4:3. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана изключително оспорван двубой. Битката беше за всяка педя терен. Освен седемте гола, имаше и други критични моменти пред вратите. Хенинг Пол Якоби даде аванс на гостите в 29-ата минута. Скоро обаче Руси Чернаков възстанови равенството. Юлиян Романов, капитан на Атлетик вкара за 1:2 в 39-ата минута. Секунди преди почивката, играч на гостите уцели гредата, а Алиберг Коджаали пропусна да реализира трето попадение. Домакините направиха обрата за 120 секунди. Юсеин Касов изравни в 74-ата минута. В 76-ата, Чернаков се разписа за втори път. Пламен Иванов покачи на 4:2 в 84-ата минута. Накрая Димитър Джорджоров вкара за окончателното 4:3.

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