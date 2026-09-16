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ЦСКА се изправя срещу Локомотив (София) на Любо Пенев в опит да продължи позитивната си серия
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Северна Македония завърши с победа в София и прати Португалия на 1/8-финалите

  • 16 сеп 2026 | 18:01
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Северна Македония завърши с победа в София и прати Португалия на 1/8-финалите

Волейболистите от националния отбор на Северна Македония спечелиха последния си мач на ЕвроВолей 2026 за мъже. Играчите на Йошко Миленкоски се наложиха категорично над Израел с 3:0 (25:21, 25:23, 25:22) в последната си среща от Група В на първенството, играна този следобед пред едва около 650 зрители в зала "Арена София".

Въпреки това, и двата тима отпадат от по-нататъшно участие на шампионата на Стария континент. Северна Македония завърши на 5-о място в крайното класиране в групата с 1 победа, 4 загуби и 3 точки, а Израел приключи на последната 6-а позиция също с 1 победа и 4 загуби, но 2 точки.

Изходът от този двубой пък помогна на Португалия да се класира напред към 1/8-финалите на турнира. Иберийците остана на 4-о място в подреждането отново с 1 победа и 4 загуби, но с 4 точки в актива си. По този начин Португалия продължава напред в следващата фаза, като на 1/8-финалите ще срещне олимпийският шампион Франция, койтоо стана победител в Група D. По предварителна програма мачът трябва да бъде в неделя (20 септември) в София.

Над всички за Северна Македония бе капитанът Никола Гьоргиев с 20 точки (1 блок и 63% ефективност в атака - +18), а Стоян Илиев добави още 14 точки (74% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +11) за победата.

За Израел Шай Либерман реализира 21 точки (62% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +17), а Марк Рура завърши с 12 точки.

Снимки: CEV.EU

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