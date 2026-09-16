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ЦСКА се изправя срещу Локомотив (София) на Любо Пенев в опит да продължи позитивната си серия
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Легендарният Раул Лозано с категорична позиция за Русия

  • 16 сеп 2026 | 17:20
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Тази година руският национален отбор беше върнат в световната ранглиста, а международната волейболна федерация (FIVB) бързо се съобрази с препоръките на МОК, които позволяват на отбори от страната, управлявана от Владимир Путин, да се завърнат в състезанията. Това предизвика напрежение в света на този спорт.

В ранглистата "Сборная" веднага се изкачи до челните позиции и застраши Полша, но се появи проблем с организирането на световното първенство догодина, на което страната е домакин. През август световната федерация потвърди, че Русия се е отказала от участие в Полша.

Ситуацията се следи отблизо и от украинците, които продължават да настояват Русия да не бъде допускана до международни събития, докато конфликтът на тяхна територия продължава. Селекционер на украинския национален отбор е Раул Лозано, който също изрази своята позиция.

"Не мога да си представя как при толкова много жертви, разрушения и насилие би могъл да се състои мач между Украйна и Русия. Не мога да си го представя на фона на факта, че осем хиляди деца, отвлечени от Южна Украйна, са предадени на руски семейства. Всичко това е престъпление срещу човечеството. Преди всичко, нека дефинираме правилно какво се случва в Украйна. Нека не говорим за война между съперничещи си държави, а за инвазия на една страна в друга. Цели 20% от територията на Украйна бяха насилствено окупирани от Русия. Нека помним също, че и в двете страни има много смесени семейства, живеещи и на двете територии. Ситуацията не е като при воюващите Израел и Иран“, заяви Лосано в интервю за Przeglądowi Sportowy.

Още преди официалното решение за световното първенство, той дори не е искал да мисли, че може да срещне вражеския отбор в Полша.

"Изобщо не допускам възможността руснаците да играят в Полша. Не е изключено да се появят групи от фенове, които да възприемат руските волейболисти като представители на Путин и кой знае какви реакции би предизвикало това", алармира той. "Не си представям завръщането на руснаците в състезанията, докато инвазията продължава. Дори и след края ѝ, това няма как да стане с щракване на пръсти, така че всички да забравят какво се случва от четири години и половина. Световната федерация допуска огромна грешка, като допуска руснаците, докато не е настъпило окончателно прекратяване на огъня", обяснява аржентинският треньор относно бъдещето.

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Снимки: Борислав Трошев

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