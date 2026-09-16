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Акробатите ни със заявка за призови класирания на Световното в Пезаро

  • 16 сеп 2026 | 15:02
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Акробатите ни със заявка за призови класирания на Световното в Пезаро

​Утре, 17 септември, в Пезаро, Италия, се открива Световното първенство със старта във възрастовите категории 12-18 и 13-19 години.

​Българските акробати вече са там и започнаха подготвителните си тренировки в спортната зала, където от утре ще влязат в състезанието на най-добрите видове в света. Нашите представители са с добър актив и имаме основание да очакваме от тях призови класирания в отделните видове.

​Във възрастовата категория 12-18 години в състава на националния отбор са смесената двойка Симона Иванова/Хасан Исмаил – европейски шампиони в Люксембург 2025 г.; мъжката двойка Гриша Колев/Борислав Младенов вицеевропейски шампиони в Люксембург 2025 г.; женската тройка Мириям Мехмедова/Петя Георгиева/Деница Пашалова – с бронзови медали от европейското първенство в Люксембург 2025 г. при юноши и девойки младша възраст.

Другите български състезатели имат златни и сребърни медали от международни турнири в последните години: мъжката двойка Христомир Колев/Калоян Миленов, женската двойка Ивая Ванкова/Моника Костадинова и смесената двойка Ивайла Николова/Александър Клековкин.

​Във възрастовата категория 13-19 години, в състезанието влизат две силни женски двойки: София Христова/Християна Юлиева – европейски шампиони във Варна 2023, и Дея Хаджиатанасова/Рая Лозева – със сребърни медали от европейското първенство в Люксембург 2025 г. на балансова комбинация във възраст Junior.

Силно състезание очакваме и от мъжката четворка Петър Тодоров/Георги Стоянов/Мартин Челебиев/Янко Киров – с бронзови медали от европейското първенство в Люксембург 2025 г.

​Подробна информация за Световното първенство в Пезаро ще бъде публикувана всеки ден на страницата на Българска федерация по спортна акробатика във Фейсбук.

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