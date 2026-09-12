България заема четвърто място след първия ден на финалите на Световната купа по естетическа гимнастика

Националният отбор на България за жени заема четвърто място, а девойките са втори след първия ден на финалите на Световната купа по естетическа групова гимнастика в унгарската столица Будапеща.

Женският тим в състав Михаела Антова, Сияна Филипова, Линой Георгиева, Андреа Христова, Далия Иванова, Дария Начева, Жаклин Найденова и Андреа Сарафова получиха оценка 27.150 точки, а пред тях са отборите на Експресия (Русия) с 28.200, Мадона (Русия) с 27.750 и Минетит (Финландия) с 27.500.

Националният отбор за девойки Евдокия Димитрова, Белослава Динчева, Рая Иванова, Виктория Ненчева, Ванеса Пандова, Михаела Пашова и Рая Рангелова бяха оценени с 27.150 точки. Българките изостават само от Мадона Junior (Русия), който има 27.900.

На съпътстващия турнир "Pannon Cup" българските отбори спечелиха два сребърни медала. При деца 12-14 години дълга програма Aesthetic зае втора позиция, а при 6-8 години кратка програма ЦСКА също е на второ място.

Финалите на Световната купа при жените и при девойките са в неделя.

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