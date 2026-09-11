Борислава Иванова на финал в Памплона

Борислава Иванова се класира за финала в категория индивидуално жени на Световното първенство по спортна аеробика в Памплона, Испания.

Българката се нареди седма в квалификациите, в които участват 75 състезателки, с оценка 19.250 точки (8.900 артистичност, 7.050 изпълнение, 3.300 трудност).

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Първите осем продължава в битката за медалите утре. С най-висока оценка в пресявките е Анастасия Курушвили (Украйна) - 20.450 точки.

При смесените двойки двата българки дуета останаха извън финала. Борислава Иванова и Христо Манолов, европейски шампиони от Анталия 2023, останаха 20-и от общо 30 стартирали, с 17.300 точки. Другата двойка Християна Златанова и Александър Мишинков е на 17-а позиция със 17.750.

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При съдиите Велислава Миланова попадна в бригадите за артистичност при смесени двойки и изпълнение в категория тройки.

Утре Световното първенство продължава с квалификациите с българско участие в категория групи - Моника Джамбова, Борислава Иванова, Християна Златанова, Христо Мамолов и Александър Мишинков, а при мъжете за място на финала ще спори Александър Мишинков.

Също в събота е финалът при жените с участието на Борислава Иванова.

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