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  3. Борислава Иванова се класира осма в Памплона

Борислава Иванова се класира осма в Памплона

  • 12 сеп 2026 | 20:25
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Борислава Иванова се класира осма в Памплона

Борислава Иванова се класира на осмо място на финала в категория индивидуално жени на Световното първенство по спортна аеробика в Памплона, Испания.

Българката получи за изпълнението си оценка 19.350 точки (8.900 артистичност, 7.150 изпълнение, 3.300 трудност).

България спечели квота за Европейските игри по спортна аеробика през 2027 година в Истанбул
България спечели квота за Европейските игри по спортна аеробика през 2027 година в Истанбул

Световна шампионка стана рускинята Анастасия Дмитриева с 20.550 точки.

По-рано днес България спечели квота в категория групи за Европейските игри по спортна аеробика през 2027 година в Истанбул, Турция.

Два сребърни медала за България от Световното по спортна аеробика в Испания
Два сребърни медала за България от Световното по спортна аеробика в Испания

Утре Световното първенство в Памплона завършва с още четири финала, които обаче са без българско участие.

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