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Състезатели от 5 държави на Балкански турнир по паркур в София

  • 16 сеп 2026 | 14:21
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Състезатели от 5 държави на Балкански турнир по паркур в София

Състезатели от пет държави – Словения, Италия, Хърватия, Гърция и България – участват  в Балканския турнир по паркур „Urban Leap“, който ще се проведе на 20 септември от 12:00 часа в Северен парк в София.

Събитието е част от европейския проект „Urban Leap“, съфинансиран по програма Erasmus+, и се провежда в рамките на Urban Zone – инициатива на „София – европейска столица на спорта“, насочена към развитието и популяризирането на съвременните градски спортове.

Северен парк ще се превърне в център на градските спортове през целия уикенд. В събота, 19 септември, ще се проведе финалът на Националния шампионат по калистеника и стрийт фитнес, а в неделя, 20 септември, програмата продължава с шампионат по брейк и международния турнир по паркур „Urban Leap“.

Двудневният фестивал ще предложи не само състезания, но и тренировки и уъркшопи за деца, демонстрации, различни спортни активности и игри с публиката.

Основната цел на Urban Zone и проекта Urban Leap е да доближат съвременните градски спортове до повече млади хора и да насърчат активния начин на живот, превръщайки градската среда в естествено пространство за спорт и движение.

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