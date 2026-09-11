Националният отбор по спортна аеробика направи подиум тренировки преди Световното първенство

Националният отбор по спортна аеробика за мъже и жени направи подиум тренировки преди Световното първенство в Памплона (Испания).

Българските състезатели, които ще участват на шампионата, са петима и са разпределени в четири категории - групи, смесени двойки, индивидуално мъже и индивидуално жени.

Групата е в състав: Моника Джамбова, Борислава Иванова, Християна Златанова, Христо Мамолов и Александър Мишинков. Смесени двойки са две - европейските шампиони от Анталия 2023 - Борислава Иванова и Христо Манолов и сребърните медалисти от същото първенство за юноши и девойки - Християна Златанова и Александър Мишинков. В категория индивидуално жени ще ни представя Борислава Иванова, а при мъжете - Александър Мишинков.

Утре в първия квалификационен ден ще играят смесените двойки и индивидуално жени.

Треньор на отбора е Антонио Папазов, а международен съдия за България ще бъде Велислава Миланова.

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