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Португалия победи Северна Македония в София

  • 15 сеп 2026 | 18:06
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Португалия победи Северна Македония в София

Португалия победи с 3:0 (25:13, 25:20, 25:20) Република Северна Македония в двубой от група "В" на Евро 2026 по волейбол за мъже.

Успехът в "Арена София" поне временно изкачи иберийците на четвърто място в групата, даващо право на участие в елиминациите, но преди изиграване на срещата между Израел и Република Северна Македония в сряда.

Мачът продължи едва 75 минути, а Португалия имаше сериозно превъзходство при играта в атака. Най-резултатен в полза на победителите стана Алешандре Ферейра със 17 точки.

Стоян Илиев и Александър Ляфтов се отличиха с по 8 точки за балканския отбор.

Република Северна Македония има 4 поредни поражения и отпадна от турнира кръг преди края на груповата фаза.

По-късно днес е двубоят между Украйна и Полша.

България се намира на трето място в групата с актив от 9 точки след три победи и една загуба. Утре световните вицешампиони ще играят с "Дружина полска".

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