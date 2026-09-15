Райо Валекано подчини Еспаньол и изплува от дъното

Райо Валекано постигна втора победа от началото на сезона в Ла Лига. Тимът от "Вайекас" се наложи с 2:1 над гостуващия Еспаньол и се отдалечи от зоната на изпадащите. Попаденията за състава на Бенят Сан Хосе отбелязаха Алваро Гарсия и Адриа Педроса през първото полувреме.

Еспаньол върна един гол в 54-тата минута чрез Роберто Фернандес, но не можа да избегне поражението, въпреки че доминираше след почивката и създаде немалко опасни положения пред вратата на Емил Аудеро.

Райо започна много агресивно и още в 3-тата минута Алваро Гарсия откри резултата. Капитанът на домакините се оказа на точното място след неубедителна изява на защитата на Еспаньол и отблизо опъна мрежата.

По-добрата игра на мадридчани продължи през цялото първо полувреме. В 26-ата минута Алваро Гарсия хитро изведе в наказателното поле левия бек Адриа Педроса, който от малък ъгъл успя да изненада стража на бившия си тим Марко Дмитрович и доближи Райо Валекано до трите точки.

Малко преди почивката Серхио Камейо можеше да реши всичко в двубоя, но уцели гредата. На полувремето аставникът на Еспаньол Маноло Гонсалес направи тройна смяна и отборът му се преобрази. В 54-тата минута Хави Ернандес намери на скорост Роберто Фернандес, който преодоля противников защитник и с прецизен удар в далечния ъгъл върна интригата.

На няколко пъти "папагалчетата" бяха много близо до изравняването, но пропуснаха шансовете си, а в добавеното време Омар Ел Хилали получи червен картон. След този мач двата тима имат актив от по 7 точки.

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Снимки: Gettyimages