УЕФА одобри новия формат на Лигата на нациите, предстоят големи промени и в квалификациите

Изпълнителният комитет на УЕФА прие обновения формат на Лигата на нациите по време на днешното си събрание в Солун, съобщиха от евроцентралата. Основните промени ще влязат в сила чак от сезон 2028/29, но някои от тях ще засегнат и предстоящото издание на турнира, което започва този месец.

Главното нововъведение е преминаването във формат от три лиги вместо досегашните четири такива. Във всяка една от тях ще има по 18 отбора, които ще са разпределени по шест в три различни групи. Всеки тим ще играе общо шест мача срещу пет различни съперника. Заради промяната в броя на лигите, ще бъдат променени правилата за изпадането от Лига “А” и промоцията за нея през сезон 2026/27. Така само двата най-слаби последни отбора в четирите групи от Лига “А” ще изпаднат директно, докато другите два четвърти отбора, заедно с двата най-слаби трети отбора, ще играят баражи срещу вторите тимове в Лига “В” за място в елитната дивизия в следващото издание. Също така няма да има директно изпадащи от Лига “В”, като последните отбори в четирите ѝ групи ще играят баражи срещу вторите тимове в Лига “С”.

UEFA today announced the change of the promotion/relegation system of the 🏁 UEFA Nations League to accomodate the switch from 4 to 3 leagues.



And it is exactly as we predicted back in July, nailed it 100%! ✅ pic.twitter.com/vdsV8duNWS — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 15, 2026

Междувременно, очакванията на европейските медии са, че скоро ще бъдат променени и квалификациите в зона “УЕФА” за европейските и световните първенства. Намерението е новият формат за тях да влезе в сила след Евро 2028. Досегашните квалификационни групи ще бъдат напълно премахнати и ще бъдат заменени от само две лиги. В първата лига ще има общо 36 тима, които ще бъдат определени според класирането в Лига “А” и Лига “В” на Лигата на нациите. Те ще бъдат разпределени в три групи от по 12 отбора. Всеки от тях ще има по общо шест мача, като ще изтегли по два опонента от всяка група. Междувременно, във втората лига ще бъдат останалите 18-19 тима, като ще са разпределени по шест или седем в три различни групи, а срещите им ще бъдат по шест.

🚨🚨| The European Qualifiers will also assume a tiered structure: League 1, composed of the 36 teams of UNL Leagues A and B and League 2 composed of the remaining 18 (or 19) UNL teams.



In League 1 there will be three groups of 12 teams drawn from three pots of 12 teams. Every… https://t.co/8JID4DtRCJ pic.twitter.com/FLcMEK9V97 — Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) May 20, 2026

Определен брой директни квоти за европейските и световните първенства ще бъдат предвидени за най-добрите отбори в първата лига, а за останалите места ще има баражи, в които могат да се включат не само тимове от елитната дивизия, но и такива от втората лига. Също така в европейските квалификации ще участват дори отборите домакини на първенствата, като техният стимул ще бъде по-добро класиране за Лигата на нациите.

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