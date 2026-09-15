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Първата ни ракета Елизара Янева започна ударно в Пазарджик

  • 15 сеп 2026 | 12:49
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Първата ни ракета Елизара Янева започна ударно в Пазарджик

Първата ракета на България при жените Елизара Янева стартира без затруднения участието си на сингъл на международния турнир по тенис на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди евро.

19-годишната пловдивчанка, която е водачка в схемата, надигра Сара ван Емст (Нидерландия) с 6:1, 6:2 за 71 минути на корта.

Янева на два пъти спечели по три поредни гейма в първия сет и така поведе в общия резултат. Във втората част българката осъществи ранен пробив, но допусна той да бъде върнат и съперничката ѝ да изравни до 2:2, но след това взе четири поредни гейма и затвори срещата.

В следващия кръг Елизара Янева ще играе срещу победителката от двубоя между квалификантките Амелия Пашун (Полша) и Гая Мадуци (Италия).

Поставената под номер 5 Росица Денчева се отказа от участие в последния момент заради физически проблем, докато още пет българки ще стартират днес от първия кръг. Две от националките ще играят една срещу друга - седмата поставена Лидия Енчева ще се изправи срещу Денислава Глушкова.

Номер 8 в схемата Лиа Каратанчева ще  започне срещу Юле Нимайер (Германия), съперничка на Ива Иванова ще бъде квалификантката Мерел Худ (Нидерландия), докато участващата с "уайлд кард" Алекса Каратанчева ще се изправи срещу Ипек Йоз от Турция.

По-късно днес в надпреварата на двойки Лиа Каратанчева и Габриела Вилар (САЩ) ще стартират срещу Стефания Боица (Румъния) и Дария Кучер (Полша), а българките Лидия Енчева и Ива Иванова ще срещнат срещу Джулия Адамс (САЩ) и Мерел Худ (Нидерландия).

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