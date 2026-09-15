Балкан допусна загуба и във втората си контрола на турска земя

Баскетболният шампион на България при мъжете Балкан загуби от Бандърма Бордо Баскетбол с 82:96 във втората си контрола на турска земя. На почивката българският тим изоставаше с 35:49 срещу турския състав.

Срещата се проведе в град Бандърма, на около два часа път от Истанбул, в който домакините играят своите мачове в местното първенство.

"Загубихме, но всеки мач ни доближава до формата, която търсим. Прогрес, отдаденост и работа ден след ден, продължаваме напред заедно", написаха от ботевградския клуб в профила си в социалната платформа Фейсбук.

В понеделник Балкан отстъпи и пред участника в Евролигата Фенербахче с 66:102 в Истанбул в първата от двете си планирани проверки в Турция.

Ботевградчани се готвят за новия сезон 2026/2027 в Националната баскетболна лига и за дебютното си участие в престижния турнир Еврокъп, който започва в края на месеца.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google