Санта Клара - сензацията на португалското първенство

Санта Клара се утвърждава като истинската сензация в началото на сезона, записвайки най-добрия старт в историята си в португалското първенство. След приключването на шестия кръг на надпреварата, отборът остава без загуба и дели третото място със Спортинг с 14 точки, на четири от лидера Порто.

Постиженията на отбора включват четири победи и две равенства в шестте изиграни кръга, като представянето показва голям баланс в спечелването на точки – две победи и едно равенство в домакинските мачове и идентични резултати в гостуванията.

В атака Санта Клара демонстрира постоянство, отбелязвайки голове във всички изиграни до момента мачове. Това представяне ги нарежда на пето място по резултатност в първенството с 11 гола, като Гонсало Пасиенсия е в отлична форма пред гола: той е отбелязал пет попадения и е най-добрият португалски голмайстор в шампионата, оправдавайки интереса на Жорже Жезуш, който вече го е наблюдавал в Алверка, за да прецени евентуално повикване в националния отбор. Само Павлидис (8) има повече точни удари, а Луис Суарес и Престиани имат същия брой като португалския нападател.

Колективното качество се потвърждава и от статистиката в защита, като отборът е с втората най-добра отбрана в първенството – наравно с Бенфика и Жил Висенте – с четири допуснати гола, изоставайки само от Порто, който е инкасирал две попадения.

Този баланс между реализаторските способности и защитната стабилност подкрепя историческия успех, постигнат от клуба на този етап от състезанието.

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Снимки: Imago