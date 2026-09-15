Черно море Тича се подсили с опитен американски гард

Черно море Тича привлече в състава си американеца Реми Абел. Новият гард на варненци е на 34 години и е висок 193 сантиметра.
"Добре дошъл, Реми Абел", написаха от Черно море Тича в социалните мрежи, обявявайки поредното си ново попълнение за предстоящия сезон.
От началото на месеца от клуба информираха за завръщането на Къртис Джоунс, както и сключването на договори с Цветомир Миков и Зейн Ноулс.
Варненци вече започнаха с контролите, губейки от Шумен с 65:89 като гости в първата си проверка от предсезонната подготовка, а сега им предстои мач срещу Ямбол в зала "Диана" на 20 септември.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago