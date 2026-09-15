Ловеч се включва в #BeActive 2026 с богата програма от спортни инициативи

Община Ловеч се включва в Европейската седмица на спорта #BeActive 2026 - 23 до 30 септември, с разнообразна програма от спортни събития и инициативи през целия месец. Целта на проявите е да насърчават движението, физическата активност и здравословния начин на живот, каза кметът на Ловеч Страцимир Петков.

Европейската седмица на спорта тази година ще премине под мотото „#Бъди активен, усъвършенствай уменията си, спечели повече“. Инициативата се реализира от Министерството на младежта и спорта в качеството му на национален координатор, като в цялата страна ще бъдат организирани спортни прояви, насочени към насърчаване на физическата активност, здравословния начин на живот и активното участие на младите хора.

Важна част от инициативата през 2026 г. е #BeActive National Competition – национално състезание, което ще отличи най-добрите спортни събития, реализирани от българските общини в рамките на Европейската седмица на спорта.

Спортната програма в Ловеч започна още на 9 септември с футболен турнир за „Купата на бизнеса“, който се провежда на терена за минифутбол на Градския стадион, както и фен зона, където могат да се гледат мачовете от Европейското първенство по волейбол на голям екран.

На 19 септември в Спортната зала в Ловеч ще се проведе турнир по тенис на маса от 9:00 до 19:00 часа.

В същия ден започва и рали крос „Ловеч 2026“. На 19 септември са предвидени свободни тренировки от 14:00 до 16:00 часа, а на 20 септември са квалификациите, полуфиналите и финалът. Състезанието ще се състои на пистата в село Баховица.

На 24 септември програмата продължава със състезание по борба в Спортната зала в Ловеч от 14:00 до 16:30 часа.

В същия ден на площад „Екзарх Йосиф Първи“ ще се организират спортни игри за хора в неравностойно положение. Любителите на федербал, фризби, боча и други спортни занимания могат да се включат от 16:30 до 17:30 часа.

След това е предвидено състезание по ориентиране.

На 26 септември в програмата са включени турнир по волейбол, лекоатлетически крос и открита тренировка по волейбол.

Спортната програма ще завърши на 27 септември със стрийтбаскет среща на площад „Екзарх Йосиф Първи“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google