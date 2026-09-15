България започва битката на Шахматната олимпиада

Националните отбори на България при мъжете и при жените ще започнат в сряда участието си в XLVI Шахматна Олимпиада в Самарканд, Узбекистан.

Най-големият шахматен турнир в света се открива днес, а партиите от първия кръг са утре. Новите шампиони ще бъдат определени след изиграването на 11 кръга на 27 септември. Общо 398 отбора от цял свят ще се борят за шампионската титла при мъжете и при жените, която в момента се защитава от шахматистите на Индия и при двата пола.

При мъжете играещият капитан на отбора Кирил Георгиев ще разчита на гросмайсторите Аркадий Найдич, който ще трябва да носи тежестта на първа дъска, както и на Момчил Петков, Мартин Петров и Радослав Димитров.

При жените воденият от гросмайстор Петър Арнаудов състав е в следния вид: Нургюл Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Габриела Антова и Гергана Пейчева.

На предишната Шахматна Олимпиада в Будапеща преди две години България завърши на десето място при жените. Три от шахматистките от сегашния отбор играха и на турнира в унгарската столица - Салимова, Кръстева и Пейчева. Новите имена са Тончева и Антова, които заменят бившата световна шампионка Антоанета Стефанова и Виктория Радева. Българките са поставени под номер 11 в стартовия списък на базата на средния коефициент ЕЛО на отбора.

През 2024 година в Будапеща мъжкият отбор на България остана на 27-мо място с 14 точки. Сега националите са номер 28 в стартовия списък.

Съперниците на българските отбори за първия кръг утре ще станат ясни по-късно днес.

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