Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

на живо: Кандидатът за президент на федерацията по баскетбол Орлин Атанасов в "Битката за БФБ"
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. България започва битката на Шахматната олимпиада

България започва битката на Шахматната олимпиада

  • 15 сеп 2026 | 15:23
  • 369
  • 0
България започва битката на Шахматната олимпиада

Националните отбори на България при мъжете и при жените ще започнат в сряда участието си в XLVI Шахматна Олимпиада в Самарканд, Узбекистан.

Най-големият шахматен турнир в света се открива днес, а партиите от първия кръг са утре. Новите шампиони ще бъдат определени след изиграването на 11 кръга на 27 септември. Общо 398 отбора от цял свят ще се борят за шампионската титла при мъжете и при жените, която в момента се защитава от шахматистите на Индия и при двата пола.

При мъжете играещият капитан на отбора Кирил Георгиев ще разчита на гросмайсторите Аркадий Найдич, който ще трябва да носи тежестта на първа дъска, както и на Момчил Петков, Мартин Петров и Радослав Димитров.

При жените воденият от гросмайстор Петър Арнаудов състав е в следния вид: Нургюл Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Габриела Антова и Гергана Пейчева.

На предишната Шахматна Олимпиада в Будапеща преди две години България завърши на десето място при жените. Три от шахматистките от сегашния отбор играха и на турнира в унгарската столица - Салимова, Кръстева и Пейчева. Новите имена са Тончева и Антова, които заменят бившата световна шампионка Антоанета Стефанова и Виктория Радева. Българките са поставени под номер 11 в стартовия списък на базата на средния коефициент ЕЛО на отбора.

През 2024 година в Будапеща мъжкият отбор на България остана на 27-мо място с 14 точки. Сега националите са номер 28 в стартовия списък.

Съперниците на българските отбори за първия кръг утре ще станат ясни по-късно днес.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

На 72-годишна възраст почина дългогодишният вицепрезидент на ФИДЕ Йоргос Макропулос

На 72-годишна възраст почина дългогодишният вицепрезидент на ФИДЕ Йоргос Макропулос

  • 15 сеп 2026 | 14:59
  • 467
  • 0
Всичко е ясно за мача на световната титла по шахмат

Всичко е ясно за мача на световната титла по шахмат

  • 15 сеп 2026 | 14:48
  • 772
  • 0
Ивайло Младенов ще прочете специално “обещание” на родителите на Младежкия олимпийски фестивал

Ивайло Младенов ще прочете специално “обещание” на родителите на Младежкия олимпийски фестивал

  • 15 сеп 2026 | 10:51
  • 347
  • 0
Георги Георгиев и Венцислав Даскалов триумфираха в третия кръг на Републиканското първенство по билярд

Георги Георгиев и Венцислав Даскалов триумфираха в третия кръг на Републиканското първенство по билярд

  • 15 сеп 2026 | 10:26
  • 554
  • 0
Ангел Русев алармира за критична ситуация с подготовката на националите по щанги за Световното

Ангел Русев алармира за критична ситуация с подготовката на националите по щанги за Световното

  • 15 сеп 2026 | 09:04
  • 8047
  • 4
Корупционен скандал разтърси Полския олимпийски комитет

Корупционен скандал разтърси Полския олимпийски комитет

  • 14 сеп 2026 | 21:17
  • 1487
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

  • 15 сеп 2026 | 13:21
  • 9813
  • 61
България без шанс за първото място в групата дори при 3:0 над Полша

България без шанс за първото място в групата дори при 3:0 над Полша

  • 15 сеп 2026 | 15:10
  • 4767
  • 2
В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

  • 15 сеп 2026 | 11:15
  • 16562
  • 21
Хулио Веласкес не знае да играе "селски" мачове

Хулио Веласкес не знае да играе "селски" мачове

  • 15 сеп 2026 | 13:20
  • 6228
  • 31
Орлин Атанасов в "Битката за БФБ": Нашият екип е работещ и много по-добър от този на федерацията

Орлин Атанасов в "Битката за БФБ": Нашият екип е работещ и много по-добър от този на федерацията

  • 15 сеп 2026 | 15:00
  • 3759
  • 2
Левски пусна в продажба билетите за Залцбург

Левски пусна в продажба билетите за Залцбург

  • 15 сеп 2026 | 12:24
  • 10165
  • 29