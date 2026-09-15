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На 72-годишна възраст почина дългогодишният вицепрезидент на ФИДЕ Йоргос Макропулос

  • 15 сеп 2026 | 14:59
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На 72-годишна възраст почина дългогодишният вицепрезидент на ФИДЕ Йоргос Макропулос

На 72-годишна възраст почина дългогодишният вицепрезидент на ФИДЕ Йоргос Макропулос, съобщиха от Международната шахматна федерация.

"ФИДЕ е дълбоко натъжена от смъртта на Йоргос Макропулос, вицепрезидент на ФИДЕ, почетен президент на Гръцката шахматна федерация, международен майстор, седемкратен шампион на Гърция и една от най-влиятелните фигури в администрацията на шахмата през последните четири десетилетия", написаха от ФИДЕ на официалния си сайт.

Макропулос бе вицепрезидент на ФИДЕ между 1986 и 1990 година, генерален секретар на организацията от 1990 до 1996 година, а от 1996 до 2018 година бе първи вицепрезидент.

През 2018 година той бе кандидат за президент на ФИДЕ, но загуби изборите срещу руснака Аркади Дворкович. Въпреки това той остана част от управлението на световния шахмат до смъртта си.

През 2017 година Макропулос бе посочен от бившия президент на Българската федерация по шахмат (БФШ) Силвио Данаилов като основен виновник за атаките срещу нея. По същото време Данаилов получи наказание от ФИДЕ и Европейския шахматен съюз (ЕШС) заради финансови злоупотреби, което след това доведе и до продължаващото и към момента разцепление в българския шахмат.

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