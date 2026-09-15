Всичко е ясно за мача на световната титла по шахмат

ФИДЕ представи регламента за мача за световната титла по шахмат, с който потвърди мястото, формата, програмата и разпределението на наградния фонд за двубоя между действащия световен шампион гросмайстор Гукеш Домараджу и претендента гросмайстор Жавохир Синдаров. Мачът ще се проведе във фондация „Мартин Бодмер“ в Колони, край Женева, Швейцария, от 22 ноември до 12 декември 2026 г. Това ще бъде първият мач за световната титла в Швейцария след този в Брисаго през 2004 г.

Официалната програма започва на 22 ноември с ден за медиите и церемония по откриването. Първата партия по класически шах ще се играе на 24 ноември, а последната по програма – на 11 декември. Ако са необходими тайбрекове, те ще се проведат на 12 декември.

♟ Salesforce FIDE World Championship Match 2026: Schedule, format, and prize fund confirmed



FIDE is pleased to announce the regulations for the Salesforce FIDE World Championship Match 2026, confirming the venue, format, schedule, and prize distribution for the meeting between… pic.twitter.com/MqI5zRfntP — International Chess Federation (@FIDE_chess) September 14, 2026

Гукеш и Синдаров ще бъдат на по 20 години в началото на мача, което ще го направи най-младия сблъсък за световната титла в историята. За Гукеш срещата в Женева ще бъде първа защита на титлата, която спечели в Сингапур през 2024 г. Синдаров пристига като победител в Световната купа на ФИДЕ през 2025 г. и Турнира на претендентите през 2026 г.

„Мачът за световната титла не прилича на нищо друго в нашия спорт“, заяви временно изпълняващият длъжността президент на ФИДЕ Вишванатан Ананд. „Три седмици седиш срещу един и същи съперник, докато целият свят гледа. Играл съм мачове за световната титла на забележителни културни места, сред които Олимпийският музей в Лозана и изложбената зала „Бундескунстхале“ в Бон. Подобна обстановка придава на двубоя собствен характер. Фондация „Мартин Бодмер“ продължава тази традиция и е подходящо място за този мач.“

Участниците

Гукеш, който представлява Индия, стана 18-ият световен шампион през декември 2024 г. Той победи Дин Лирен със 7,5:6,5 точки, след като спечели 14-тата и последна партия по класически шах в Сингапур. На 18 години Гукеш стана най-младият безспорен световен шампион в историята на шахмата. Пътят му към титлата включваше и победа в Турнира на претендентите през 2024 г., както и индивидуален и отборен златен медал от Шахматната олимпиада същата година.

Жавохир Синдаров, който представлява Узбекистан, се класира за мача, след като спечели Турнира на претендентите през 2026 г. в Кипър. Той си осигури първото място кръг преди края и завърши без загуба с 10 точки от 14 възможни. По-малко от пет месеца по-рано Синдаров стана най-младият победител в Световната купа на ФИДЕ, проведена в Гоа. Той е първият шахматист от Узбекистан, класирал се за мач за безспорната световна титла.

Формат на мача

Мачът включва най-много 14 партии по класически шах. Първият, който достигне 7,5 точки, печели мача и титлата. Контролата за време е 120 минути за първите 40 хода, последвани от 30 минути за остатъка от партията. От 41-вия ход се добавят по 30 секунди на ход.

Предлагането на реми не е разрешено преди 40-ия ход на черните. Дотогава реми може да бъде поискано чрез главния съдия или неговия заместник само при трикратно повторение на позицията или пат.

Ако след партиите по класически шах резултатът е 7:7, титлата ще бъде решена на 12 декември. Тайбрекът започва с четири партии с контрола 15 минути плюс 10 секунди на ход. Ако равенството се запази, следват две партии с контрола 10 минути плюс 5 секунди, а при необходимост – още две с контрола 3 минути плюс 2 секунди. Ако и тогава няма победител, ще се играят партии с контрола 3 минути плюс 2 секунди една по една, като след всяко реми състезателите ще разменят цветовете, докато бъде постигнат решаващ резултат.

The traditional torch relay ceremony was held today in 🇮🇳 India. FIDE Interim President Viswanathan Anand (@vishy64theking) and Nitin Narang (@narangnitin), President of the All India Chess Federation, handed over the torch bearing the Olympiad flame to Javokhir Sindarov… pic.twitter.com/LCgLQJxZZF — International Chess Federation (@FIDE_chess) September 13, 2026

Награден фонд от 2,5 млн. долара

Наградният фонд е 2,5 млн. щатски долара, като сумата е посочена след отчитане на приложимите местни данъци. При стандартното разпределение всеки играч получава по 200 000 долара за всяка спечелена партия, включително победа, присъдена служебно. Остатъкът се разделя поравно между двамата.

Ако крайният резултат в класическите партии е 7,5:6,5 при 13 партии с победител или 8:6 при 14 партии с победител, шампионът ще получи 1,3 млн. долара, а загубилият – 1,2 млн. долара. Същото разпределение от 1,3 млн. срещу 1,2 млн. долара важи и ако мачът бъде решен в тайбрек.

Мястото на провеждане

Основана през 1971 г., фондация „Мартин Бодмер“ е библиотека и музей за културно наследство, който съхранява и представя едни от най-значимите текстове в световната литература и човешката история. Това уникално място показва важни свидетелства за човешката мисъл – от възникването на писмеността до наши дни.

Фондацията притежава около 150 000 документа на близо 120 езика – една от най-ценните частни колекции в света. Сред тях са стотици папируси, западни и източни средновековни ръкописи, хиляди страници оригинални ръкописи и редки гравюри. От 2015 г. тази колекция, известна като Bibliotheca Bodmeriana, е вписана в регистъра световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО – инициатива за съхраняване и популяризиране на световното документално наследство.

Фондация „Мартин Бодмер“ работи по проекти за консервация, реставрация и дигитализация, за да направи документите си достъпни онлайн. От 2003 г. тя приема посетители в модерния си подземен музей, проектиран от швейцарския архитект Марио Бота. Музеят се намира на хълма в Колони и предлага впечатляваща гледка към Женевското езеро и град Женева.

Освен постоянната си експозиция фондацията организира временни изложби и културни инициативи, посветени на науката, изкуството, историята и литературата. Така тя дава на публиката достъп до автентични съкровища, оставили следа в историята на човечеството.

Провеждането на мача за световната титла във фондацията поставя едно от най-значимите шахматни съревнования на място, посветено на съхраняването на историята на идеите.

„Изключително развълнувани и щастливи сме да посрещнем това световно събитие в нашата институция. Тази чест има особено силна връзка с наследството на нашия основател, няколко от чиито произведения са посветени на шахмата или са тясно свързани с него“, заяви директорът на фондацията проф. Жак Берхтолд. „За нас е голяма гордост да видим спортното майсторство, културата и историята събрани на едно място.“

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