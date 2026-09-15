Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Стана ясно кой роден национал е омаял една от най-големите красавици във волейбола

Стана ясно кой роден национал е омаял една от най-големите красавици във волейбола

  • 15 сеп 2026 | 11:45
  • 677
  • 1
Стана ясно кой роден национал е омаял една от най-големите красавици във волейбола

Вече е ясно кой български волейболист е омаяла звездата на ВакъфБанк и националния отбор на Турция Дерия Джебеджиоглу, избрана в All-Star отбора на Евроволей 2026 като един от най-добрите посрещачи. Това е Денислав Бърдаров.

Една от най-красивите волейболистки в света е в София от самото начало на шампионата на Стария континент за мъже, на който българската столица е домакин. Тя горещо подкрепя отбора на Джанлоренцо Бленджини от трибуните на "Арена София" заедно със сръбската волейболистка Александра Узелац - гадже на Мони Николов.

Турската красавица се появи премиерно на двубоя със Северна Македония и тогава започнаха догадките, чие сърцето е “откраднала”. Това обаче вече не е тайна. Бърдаров, който е юноша на Левски, изкара миналия сезон в Истанбул ББСК, а през юли премина в Халбанк на Радостин Стойчев. Двамата се запознали именно в Турция, където пламнала любовта им.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Любо Ганев: Беше важно да запалим феновете

Любо Ганев: Беше важно да запалим феновете

  • 14 сеп 2026 | 22:21
  • 2481
  • 2
Какво казаха родните национали веднага след победата над Израел

Какво казаха родните национали веднага след победата над Израел

  • 14 сеп 2026 | 21:58
  • 5241
  • 1
Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми как реагира отборът след спорната ситуация

Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми как реагира отборът след спорната ситуация

  • 14 сеп 2026 | 21:57
  • 7450
  • 5
Аспарух Аспарухов: Всички тези хора в залата обърнаха мача

Аспарух Аспарухов: Всички тези хора в залата обърнаха мача

  • 14 сеп 2026 | 21:46
  • 2358
  • 1
Денис Бърдаров: Феновете много ни помогнаха

Денис Бърдаров: Феновете много ни помогнаха

  • 14 сеп 2026 | 21:38
  • 1783
  • 1
Алекс Николов: Най-после видяхме лицето на България

Алекс Николов: Най-после видяхме лицето на България

  • 14 сеп 2026 | 21:28
  • 7824
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

  • 15 сеп 2026 | 11:15
  • 4467
  • 5
Време е за жребия за Купата на Елита

Време е за жребия за Купата на Елита

  • 15 сеп 2026 | 10:16
  • 6455
  • 33
Стартът на Левски остава под №4 в историята

Стартът на Левски остава под №4 в историята

  • 15 сеп 2026 | 09:06
  • 8423
  • 22
Премиър лийг с радикално решение след съдийската грешка в дербито на Манчестър

Премиър лийг с радикално решение след съдийската грешка в дербито на Манчестър

  • 15 сеп 2026 | 09:32
  • 15192
  • 27
Думите на Мбапе предизвикаха скандал, Дембеле го смята за предател

Думите на Мбапе предизвикаха скандал, Дембеле го смята за предател

  • 15 сеп 2026 | 02:28
  • 29120
  • 23
Критична ситуация с подготовката на националите по щанги за Световното

Критична ситуация с подготовката на националите по щанги за Световното

  • 15 сеп 2026 | 09:04
  • 5787
  • 3