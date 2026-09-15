Стана ясно кой роден национал е омаял една от най-големите красавици във волейбола

Вече е ясно кой български волейболист е омаяла звездата на ВакъфБанк и националния отбор на Турция Дерия Джебеджиоглу, избрана в All-Star отбора на Евроволей 2026 като един от най-добрите посрещачи. Това е Денислав Бърдаров.

Една от най-красивите волейболистки в света е в София от самото начало на шампионата на Стария континент за мъже, на който българската столица е домакин. Тя горещо подкрепя отбора на Джанлоренцо Бленджини от трибуните на "Арена София" заедно със сръбската волейболистка Александра Узелац - гадже на Мони Николов.

Турската красавица се появи премиерно на двубоя със Северна Македония и тогава започнаха догадките, чие сърцето е “откраднала”. Това обаче вече не е тайна. Бърдаров, който е юноша на Левски, изкара миналия сезон в Истанбул ББСК, а през юли премина в Халбанк на Радостин Стойчев. Двамата се запознали именно в Турция, където пламнала любовта им.

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