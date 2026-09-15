ЛА Клипърс и Торонто финализираха сделката за Кауай Ленард

Отборите на Торонто Раптърс и Лос Анджелис Клипърс финализираха сделката, с която крилото Кауай Ленард ще се завърне в канадския тим, съобщи ESPN.

Двата тима имаха принципна договорка за трансфера на Ленард още в началото на лятото, но тогава сделката нямаше как да бъде завършена заради продължаващото разследване срещу ветерана от страна на Националната баскетболна асоциация.

Done deal: The LA Clippers and Raptors have both agreed to complete the trade sending Kawhi Leonard to Toronto for Brandon Ingram, Gradey Dick, two unprotected first-round picks, one first-round pick swap and two second-rounders, per ESPN sources. The sides will now schedule a… pic.twitter.com/c0lk5xUGJG — Shams Charania (@ShamsCharania) September 14, 2026

След като разследването приключи и НБА доказа, че играчът е получавал пари под масата от ръководството на Клипърс, като така се е заобикалял таванът на заплатите, Торонто реши да продължи със сделката. Тя ще бъде изпълнена в същите параметри, в които бе договорена в началото на юли, като в замяна на услугите на 35-годишния Ленард тимът на Лос Анджелис Клипърс ще получи крилата Брендън Инграм и Грейди Дик, два избора в първия кръг на драфта - през 2031 и 2033 година, правото на размяна на избори в драфта през 2027 година, както и още два избора във втория кръг на драфта през 2030 и 2033 година.

Кауай Ленард игра за Торонто през сезон 2018/19, като тогава помогна на Раптърс да спечелят първата си и засега единствена титла в НБА. С представянето си той бе избран и за "Най-полезен играч във Финалите". Веднага след спечелването на титлата обаче бившият играч на Сан Антонио Спърс реши да напусне Торонто и да се пренесе в Лос Анджелис.

През изминалия сезон 2025/26 Ленард регистрира показатели от 27,9 точки средно на мач, като добави и по 6,4 борби, 3,6 асистенции и 1,9 откраднати топки.

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Снимки: Gettyimages