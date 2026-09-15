Георги Георгиев и Венцислав Даскалов триумфираха в третия кръг на Републиканското първенство по билярд

Третият кръг от Републиканското първенство по билярд за 2026 година вече е в историята, а надпреварата в двете национални дивизии става все по-интересна. Нови победи, важни точки за ранглистите и все по-ясно очертаваща се битка за върха белязаха поредния силен състезателен уикенд на Националната федерация по билярд.

След първите три изиграни кръга сезонът вече започва да показва кои състезатели ще бъдат основните фактори в борбата за челните позиции, но разликите зад лидерите остават достатъчно малки, за да може един силен турнир да промени цялото подреждане.

Георги Георгиев отново на върха в А дивизия

Големият победител в А дивизия е Георги Георгиев.

Един от най-успешните български състезатели на международната сцена затвърди позицията си и на родна земя, като спечели третия кръг и добави нов силен резултат към сезона си.

На второто място завърши Петър Гладилников, който направи отличен турнир и стигна до финалния сблъсък.

Бронзовите отличия останаха за Мартин Савов и Людмил Георгиев, които достигнаха до полуфиналите и също прибавиха ценни точки към актива си.

Крайно класиране – А дивизия:

Георги Георгиев (СК Академията - София)

Петър Гладилников (СК Джанго-Варна)

Мартин Савов (СК Академията - София)

Людмил Георгиев (СК Академията - София)

Успехът има и сериозно отражение върху генералното подреждане.

След първите три кръга Георги Георгиев вече е убедителен лидер в ранглистата на А дивизия с 1100 точки.

Зад него битката е изключително сгъстена. Дилиян Тиклев е втори с 850 точки, а Людмил Георгиев е само на 10 точки зад него – 840.

Петър Гладилников и Радослав Милков делят следващата позиция с по 795 точки, а непосредствено зад тях са Емил Мичев и Живко Петков с по 790.

Това означава, че зад лидера практически всеки следващ кръг може да размести сериозно челото.

Венцислав Даскалов спечели B дивизия

Не по-малко интересна беше развръзката и в B дивизия.

Победител в третия кръг стана Венцислав Даскалов, който направи силен турнир и стигна до най-високото стъпало на почетната стълбичка.

На второ място завърши Станислав Йорданов, а третото място беше поделено от Георги Терзийски и Светослав Ганев.

Особено любопитно остава представянето на младия Георги Терзийски, който продължава да трупа резултати срещу значително по-опитни съперници и затвърждава мястото си сред най-интересните млади имена в българския билярд.

Крайно класиране – B дивизия:

Венцислав Даскалов (СК Пловдив - Пловдив )

Станислав Йорданов (СК Старата Зала- Варна)

Георги Терзийски (СК Академията - София)

3.Светослав Ганев (СК Академията - София)

Победата на Даскалов направи ситуацията на върха в B дивизия още по-интересна.

След три кръга Венцислав Даскалов и Желязко Бахчеванов вече делят първата позиция с по 1030 точки.

Трети е Климент Велев с 880 точки.

Следват Цветан Петков и Георги Терзийски с по 790, а силното представяне на Станислав Йорданов го изведе до 780 точки.

Така B дивизия продължава да бъде една от най-непредвидимите части на националния шампионат – разликите са малки, претендентите са много, а всеки следващ турнир може да произведе нов лидер.

Три кръга зад гърба ни – битката тепърва се разгаря

След три изиграни кръга картината вече започва да се оформя, но сезонът е далеч от решен.

В А дивизия Георги Георгиев успя да натрупа преднина, но зад него се е оформила голяма група състезатели, разделени от минимални разлики.

В B дивизия ситуацията е още по-драматична – двама състезатели делят върха, а само един силен резултат може да изведе някой от преследвачите директно в битката за първото място.

Именно това е идеята на националната система – всеки кръг има значение, всяко класиране носи точки и постоянството през целия сезон постепенно отделя най-добрите.

Третият кръг даде своите шампиони.Но битката за сезона едва започва.

Следващите турнири ще покажат дали Георги Георгиев ще продължи да увеличава аванса си в А дивизия, дали Венцислав Даскалов и Желязко Бахчеванов ще останат рамо до рамо на върха в B дивизия и кои нови имена ще се намесят в битката.

Републиканското първенство 2026 продължава.И след първите три кръга едно вече е сигурно – в нито една от двете дивизии няма да има лесен път към върха.

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