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Остана само един НБА "старец": Легенда на Чикаго сложи край на дългата си кариера и веднага пое нова роля в Булс

  • 15 сеп 2026 | 10:11
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Остана само един НБА "старец": Легенда на Чикаго сложи край на дългата си кариера и веднага пое нова роля в Булс

Един от най-дългогодишните и ценени ветерани в НБА Тадж Гибсън взе окончателно решение да окачи кецовете си. Опитният 41-годишен център-крило оставя зад гърба си 17 сезона в най-силната лига в света, но не се сбогува с играта под коша, тъй като веднага започва новата си глава в своята кариера – на треньорската скамейка на Чикаго Булс.

Гибсън ще изпълнява функцията на помощник-треньор в щаба на Чикаго Булс, който е ръководен от бразилския специалист Тиаго Сплитер.

За родения в Ню Йорк и бивш студент от престижния колеж USC, това представлява символично завръщане в залата, където всичко започна през 2009 година.

Чикаго избира Гибсън под номер 26 в драфта през 2009 година, а още в дебютния си сезон той си осигурява място в идеалния отбор на новобранците. В Булс прекарва цели осем сезона, където е запомнен с изключителната си борбеност, защита и твърдост.

След престоя си в Илинойс, Гибсън става синоним на надежден играч, когото всяка съблекалня иска в редиците си, така че по време на богатата си кариера той носи екипите на Оклахома, Минесота, Ню Йорк, Вашингтон, Детройт, Шарлът и Мемфис.

В НБА той изиграва общо 1012 мача в редовния сезон, постигайки средно по 8,3 точки и 5,7 борби на мач.

В последния си активен сезон Гибсън носи екипа на Мемфис Гризлис, където изиграва 10 мача, а се оттегля като третия най-възрастен играч в НБА. Пред него по възраст в началото на миналия сезон бяха само непоклатимите ЛеБрон Джеймс и Крис Пол.

Междувременно Крис Пол също се пенсионира, а ЛеБрон продължава напред – във Филаделфия.

С решението си да премине в треньорските редици в отбора, в който е оставил най-голяма следа, Тадж Гибсън носи огромен опит и работна етика на младия отбор на Чикаго, предавайки на новите поколения уроците, които е събирал почти две десетилетия на НБА паркетите.

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