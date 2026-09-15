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  3. Катеначото остана в миналото: италианските отбори бележат гол след гол

Катеначото остана в миналото: италианските отбори бележат гол след гол

  • 15 сеп 2026 | 03:56
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Италианският футбол става все по-атрактивен, а клишето за скучния дефанзивен стил „Катеначо“ вече не е актуално. Доказателството? За първи път в историята няма нито едно нулево равенство в първите четири кръга на Серия "А" и Серия "Б".

През лятото бяха предприети редица промени с цел футболът в Италия да стане по-зрелищен, а темпото на игра да се повиши и да се доближи до това в европейските клубни турнири. Основната заслуга за това е на новия съдийски подход - реферите вече позволяват по-свободна игра и по-добра динамика, като отсъждат по-малко нарушения, показват по-малко картони и избягват честите накъсвания на играта.

Резултатите от тази стратегия вече са налице и са повече от впечатляващи. Отборите бележат значително повече, като в първите 31 мача от италианския елит не бе отсъдена нито една дузпа и нямаше нито едно разглеждане на ситуация от главния съдия на монитора на ВАР.

Над всичко обаче се отличава историческата липса на нулеви равенства. За първи път в историята няма нито един мач, завършил 0:0, в откриващите четири кръга както в Серия “А”, така и в Серия “Б”.

В първите 40 двубоя от елита на Италия през този сезон са отбелязани общо 121 гола, което прави забележителен среден показател от 3.025 попадения на мач. Само в четвъртия кръг станахме свидетели на голови фиести като Сасуоло – Ювентус (3:2) и Интер – Удинезе (5:3), като в 10-те изиграни срещи паднаха общо 39 гола.

За сравнение, в английската Премиър лийг вече бяха регистрирани четири равенства 0:0 в първите четири кръга, докато в испанската Ла Лига те са три. Друга любопитна статистика показва, че в Серия “А” до момента има общо едва 6 равенства, тъй като все повече отбори излизат на терена с единствената мисъл да се борят за трите точки.

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Снимки: Imago

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