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Христо Бъчков пред Sportal.bg: Държахме се до почивката, но после не можахме да им отговорим

  • 14 сеп 2026 | 21:50
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Тежкото крило-център на Рилски спортист Христо Бъчков заяви след загубата с 80:126 от Рио Бреоган в пресявките на Шампионската лига в Самоков, че испанският тим е играл с много-високо темпо, на което българският отбор не е успял да отговори.

24 Рилски спортист 80:126 Рио Бреогам

“Държахме се до почивката, после вдигнаха темпото, вкараха много шутове, не можахме да отговорим. Те играят на много по-високо темпо от нас, опитахме се да им отговорим донякъде, но не успяхме. Изглеждали ли сме уморени? Може би е имало някакви такива моменти, но затова сме повече хора, да се сменяме, просто се уморихме.

Аз се радвам, че са повече отборите в първенството за новия сезон, радвам се също, че ЦСКА се връщат, те са велик отбор. С повече мачове ще бъде интересен сезон.

Целите на Рилски спортист? Да сме първи навсякъде”, сподели пред Sportal.bg Бъчков.

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Снимки: Sportal.bg

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