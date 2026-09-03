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Като малка бяга в планината от войната, a почина пионерка на алпийските ски

  • 3 сеп 2026 | 10:04
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Като малка бяга в планината от войната, a почина пионерка на алпийските ски

Бившата италианска скиорка и бронзова медалистка от Световно първенство Карла Маркели почина на 91 години. Тя беше една от пионерките на алпийските ски на международната сцена в периода преди създаването на Световната купа.

Карла Маркели израства в Кортина Д'Ампецо, където семейството ѝ се премества от Генуа, за да намери убежище от бомбардировките по време на Втората световна война. Тя е сред най-разнообразните и талантливи скиорки на своето поколение.

Влиза в историята най-вече през 1957 г., когато в рамките на един месец триумфира във всички значими състезания и дисциплини, в които участва. На Световното първенство, проведено година по-късно, печели бронзов медал в спускането.

По-малко късмет има под петте олимпийски кръга. На домашната Олимпиада в Кортина през 1956 г. заема шесто място в спускането, но само седмица преди старта на състезанието ѝ свалят гипса от двата счупени глезена.

Четири години по-късно, в Скуо Вали, САЩ, тя участва във всички дисциплини, но не успява да спечели медал. Заема пето място в гигантския слалом, шесто в комбинацията, девето в спускането и петнадесето в слалома. След тези Олимпийски игри решава да прекрати активната си кариера. След университетското си образование за кратко работи като изследовател, а след това се посвещава на изкуството, по-конкретно на скулптурата.

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