Руските фигуристи Камила Валиева и Марк Кондратюк са подали жалби срещу отнемането на неутралния им статут.
„Неутралният статут на Камила Валиева и Марк Кондратюк беше отнет в един и същи ден. И двамата фигуристи са подали жалба. Впоследствие състезателите могат да отнесат въпроса до Спортния арбитражен съд“, коментира източник на агенция ТАСС.
Очаква се разглеждането на жалбите да продължи до 9 септември. Новината за предоставянето на неутрален статут на Валиева беше съобщена в началото на август.
Както вече е известно, Международният кънки съюз разреши на руски спортисти да се състезават в турнири като неутрални състезатели, считано от сезон 2026/2027.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages