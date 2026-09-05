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Камила Валиева и Марк Кондратюк са подали жалби срещу отнемането на неутралния им статут

  • 5 сеп 2026 | 12:23
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Камила Валиева и Марк Кондратюк са подали жалби срещу отнемането на неутралния им статут

Руските фигуристи Камила Валиева и Марк Кондратюк са подали жалби срещу отнемането на неутралния им статут.

„Неутралният статут на Камила Валиева и Марк Кондратюк беше отнет в един и същи ден. И двамата фигуристи са подали жалба. Впоследствие състезателите могат да отнесат въпроса до Спортния арбитражен съд“, коментира източник на агенция ТАСС.

Очаква се разглеждането на жалбите да продължи до 9 септември. Новината за предоставянето на неутрален статут на Валиева беше съобщена в началото на август.

Както вече е известно, Международният кънки съюз разреши на руски спортисти да се състезават в турнири като неутрални състезатели, считано от сезон 2026/2027.

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Снимки: Gettyimages

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