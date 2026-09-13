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Близо 100 състезатели участват на лятното Държавно първенство по ски бягане

  • 13 сеп 2026 | 12:10
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Близо 100 състезатели участват на лятното Държавно първенство по ски бягане

Лятното държавно първенство по ски бягане с ролкови ски (за възрастовите групи от 12 и до 16 години започна в Абланица, Велинград. Организатор е Българската федерация по ски, а участие взимат 96 състезатели от цялата страна.

При момичетата младша до 12 години първа в масовия старт на 2 км (изкачване, класически стил) е Виктория Тодорова, Узана 2007. При момчетата в същата възрастова група победител е Емил Каранов, Паничище 2009. Шампионка при момичетата старша до 14 години в масовия старт на 3 км (изкачване, класически стил) е Спасимира Шошова, Ел Тепе, а при момчетата старша - Илиян Чолаков, Рилски скиор. Златото при девойките старша възраст до 16 години в масовия старт на 4 км (изкачване, класически стил) е за Христина Димчева, Тритон Екстрийм, а при момчетата старша най-бърз беше Петър Белокапов, Александъл Логистик, съобщават от БФ Ски.

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