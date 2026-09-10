Собствениците на отборите в НХЛ не са единодушни за добавянето на 33-ти клуб

Собствениците на отборите в Националната хокейна лига все още не са единодушни дали шампионатът на САЩ и Канада трябва да продължи да се разширява и в него да бъде добавен и 33-ти отбор.

В момента в НХЛ се състезават 32 клуба, като в последните години бяха създадени отборите на Вегас Голдън Найтс и Сиатъл Кракън, а Аризона Койотис се прехвърли в Солт Лейк Сити под името Юта Мамут. Интерес към това да основе нов отбор има милиардерът Дан Фридкин, който обмисля варианта за тим в някой от тексаските градове Хюстън или Остин.

Според заместник-комисаря на НХЛ Бил Дейли този процес обаче може да не се окаже толкова лесен.

"Не искам да говоря преди срещата на Борда на директорите и да кажа, че ще добавим нов клуб, след като такова решение още не е взето. Нито от страна на Фридкин, нито от наша страна има нещо завършено. Ние от НХЛ ще направим всичко възможно една такава сделка да се осъществи, но няма никакви гаранции, че това ще стане", коментира Дейли.

След среща на собствениците на отборите в НХЛ ще бъде на 22 септември в Ню Йорк. На предишната среща през юни комисарят на НХЛ Гари Бетман съобщи, че включването на нов клуб ще струва на Фридкин 3,5 милиарда долара, с които ще бъде заплатена таксата за лиценз и ще бъде построена нова зала.

Дори и да се стигне до сделка, новият отбор в НХЛ няма да бъде факт преди 2029 година.

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