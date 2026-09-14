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Корупционен скандал разтърси Полския олимпийски комитет

  • 14 сеп 2026 | 21:17
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Корупционен скандал разтърси Полския олимпийски комитет

Полският олимпийски комитет (ПОК) ще бъде ръководен от временен директор, след като досегашният човек, заемащ тази позиция, Радослав Пиесевич беше арестуван по подозрение в корупция. Олимпийският комитет обяви и името на въпросния директор и това е Мариан Кмита, който поема работата за момента.

Досегашният шеф Пиесевич в момента се намира в предварителното следствие, след като беше арестуван през август във връзка с разследване срещу „Zondacrypto“ – компания за криптовалути, която фалира по-рано тази година и беше основен спонсор на полския олимпийски отбор. Компанията е финансирала и фигури от полската дясна опозиция в политическия живот на страната.

Освен другите обвинения, разследващите твърдят, че Пиесиевич е приел часовник на стойност 40 000 евро от бившия шеф на „Zondacrypto“. В замяна се твърди, че той е лобирал пред председателя на органа за защита на конкуренцията и потребителите в полза на предприемача.

Според медийни съобщения Международният олимпийски комитет (МОК) е призовал местната структура да постави временен управител, тъй като Пиесиевич не може да управлява делата от затвора.

Въпреки това, тъй като засега важи презумпцията за невиновност, той не може да бъде отстранен от длъжност преждевременно. Новият временен ръководител Кмита ще остане на поста до края на мандата на Пиесиевич през април 2027 г. След това така или иначе ще се проведат нови избори за поста.

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