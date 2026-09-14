Мирослав Илиев: До момента мачовете се развиват нормално

Президентът на най-новия член на българския волейболен елит – Маталург (Перник), Мирослав Илиев сподели своето мнение, че до момента мачовете на националния отбор на Европейкото първенство в София се развиват напълно нормално. По думите на Илиев загубата от Украйна в събота не е толкова разочароваща, като се има предвид колко силен отбор е украинският.

България изравни на Израел на ЕвроВолей 2026 в София

„За мен до момента мачовете се развиват нормално. Може би за обществеността има известно разочарование след загубата от Украйна, но Украйна е много силен отбор, представи се добре и в Лигата на нациите. Но сме още в началото на пътя и мисля, че ще стигнем малко по-напред“, каза Илиев в студиото на Sportal.bg пред България – Израел.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg