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  3. Мирослав Илиев: До момента мачовете се развиват нормално

Мирослав Илиев: До момента мачовете се развиват нормално

  • 14 сеп 2026 | 19:11
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Президентът на най-новия член на българския волейболен елит – Маталург (Перник), Мирослав Илиев сподели своето мнение, че до момента мачовете на националния отбор на Европейкото първенство в София се развиват напълно нормално. По думите на Илиев загубата от Украйна в събота не е толкова разочароваща, като се има предвид колко силен отбор е украинският.

България изравни на Израел на ЕвроВолей 2026 в София
България изравни на Израел на ЕвроВолей 2026 в София

„За мен до момента мачовете се развиват нормално. Може би за обществеността има известно разочарование след загубата от Украйна, но Украйна е много силен отбор, представи се добре и в Лигата на нациите. Но сме още в началото на пътя и мисля, че ще стигнем малко по-напред“, каза Илиев в студиото на Sportal.bg пред България – Израел.

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Снимки: Sportal.bg

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