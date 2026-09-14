Стефан Чолаков: В спорта няма как винаги да побеждаваш

Мениджърът на националния отбор на България по волейбол Стефан Чолаков говори пред Sportal.bg преди третия мач на „лъвовете“ на Европейското първенство в София. Той се върна към загубата от Украйна в събота и как тя ще се отрази на днешния двубой срещу Израел.

„Настроението, за мен поне, винаги е едно и също, то няма да е какво друго, когато имаш мач от голям форум, още повече, когато играеш пред българска публика. Разбира се у всички има разочрование след загубата от Украйна, но това е дълго първенство и трябва да съумееш да се възстановиш след една такава загуба.



„В спорта няма как само да побеждаваш, особено когато играеш с равностоен съперник. Видя се и в мача от Лигата на нациите тази година, когато ги победихме, а миналата година също паднахме от тях в Бургас. Единственият начин да продължил е, като спечелиш следващия мач, извличайки си поуките“, коментира Чолаков.