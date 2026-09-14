3х3 Градско първенство ще се проведе в София на 19 и 20 септември

На 19 и 20 септември Северен парк в София ще бъде домакин на URBAN ZONE 2026 – два дни, изпълнени със спорт, баскетбол и градски емоции. В рамките на фестивала „Спортувай в твоя град“ ще се проведе и 3х3 Градският шампионат на София, съобщават от БФБаскетбол.

Програмата:

19 септември:

12:30 ч. – Регистрация до 14 г.

13:30 ч. – 16:00 ч. – Момчета до 14 г.

16:00 ч. – 18:00 ч. – Момчета до 16 г.

20 септември:

13:30 ч. – Регистрация за мъже и жени 16+

14:00 ч. – 18:00 ч. – Градски шампионат 3х3 – 16+

Събитието се организира от Фонданция „София – Европейска столица на спорта“ и Столична община.

Регистрация за участие може да направите и онлайн на следния линк:

https://play.fiba3x3.com/events/33db2d2c-ff66-48c3-9b1b-d847f6f20068

Мястото е Северен парк, София, а входът е свободен.

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