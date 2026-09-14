Министър Керязов откри учебната година в НСА

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри новата академична година в Националната спортна академия „Васил Левски“, а в обръщението си от трибуната подчерта ключовата роля на Академията за развитието на българския спорт и подготовката на следващото поколение специалисти, а след това обърна внимание и на медиите.

Той е категоричен, че спортът има нужда от по-голямо държавно финансиране и също така се надява, че стъпките на самото министерство за подобряване на базите, скоро ще дадат резултат.

"Първо искам да пожелая една успешна академична година. Да, и аз съм минал през Спортната академия и тук ще кажа нещо. През целия си живот съм свързан със спорта, макар и на скоро да завърших своето образование именно тук. Нещо още по-важно – в момента пак тук продължавам своето образование в сфера, в която смея да твърдя, имам изключително голям опит, а именно „Организация на шоу и спортни програми“. Защото разбрах нещо изключително важно и може би именно това пропуснах да кажа на студентите. Изключително е важно да знаят, че човек винаги има какво да научи. Колкото повече опит и знания придобива в една посока, в една област, толкова повече осъзнава, че има какво да научи, за да стане още по-добър в това, което прави! Пожелавам успех на всички и ако мога да дам личен пример – моят син също е студент в НСА“.

След това пожела на студентите да възпитат у себе си най-важните качества – трудолюбие, работа в екип, уважение и уважение към различномислещите. А към преподавателите се обърна с призив да бъдат търпеливи с младите хора и да предадат своите умения.

„По принцип държавата винаги може да инвестира повече в образованието, и разбира се – в спорта. Ако ме питате в качеството ми на действащ министър на младежта и спорта – да, ще искаме по-добро финансиране за спорт. Така че винаги има още какво да се желае по този въпрос“.

„Мястото на НСА е изключително важно, защото съвременният спорт е жив организъм и се променя. Ако искаме да продължаваме напред и да имаме тези шампиони, които ние познаваме, тези шампиони, които ни карат да се гордеем, че сме българи, ни трябват хора, които да ги подготвят. Спортът се промени изключително много в последните години. Това, което – за спортните бази става въпрос, мисля Министерството на спорта вече е предприело някакви конкретни действия и се надявам в най-скоро време да имаме резултат“.

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