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Ректорът професор Красимир Петков: НСА има традиция да бъде успешна

  • 14 сеп 2026 | 14:11
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Ректорът професор Красимир Петков: НСА има традиция да бъде успешна

Ректорът на Националната спортна академия (НСА) професор Красимир Петков обеща подобвяване на материалната база, надграждане на вече създаденото и увери, че високите резултати на възпитаниците на учебното заведение ще продължат да бъдат високо ценени и зад граница.

„НСА има традиция да бъде успешно висше училище. Но основната причина да бъде такова е приемствеността, професионализма и работоспособността на преподавателите. Ще се повторя, а вече го казах – понякога се налага по-малко да говорим, а да работим повече. Защото резултатите, които постигат нашите възпитаници, не само у нас, а и в чужбина, са изключително високи. Много често чувам: „Ние нямаме треньори!“. Не. Ние имаме треньори и спортни специалисти, но всеки търси по-добър живот и хората излизат навън, където са широко ценени. Неслучайно дипломите на НСА се признават в целия свят“, започна Петков в изявление пред медиите след откриването на новата академична година в НСА.

„Ще подобрим спортната база на НСА, ще подобрим условията, които вече сме създали, защото кампусите на студентите са реновинари – изцяло нови. Залите се реновират по етапно и имаме проект за изграждане на нава многофункционална зала, реновиране на стадиона и смятам, че всеки трябва да върши това, за което отговаря“.

През 2027-а година НСА ще навърши 80 години. „През 1942-а година, когато България е в състояние на война, българският Цар създава Държавното висше училище за телесно възпитание, което означава при трудното раждане на това висше училище неговото оцеляване, независимо от промяната на политическите системи и политическите динамики на живота, то е успяло не само да оцелее, но и да се превърне в тази люлка на българския спорт. Защото не забравяйте, че ние подготвяме специалисти. Резултатите, които постигат нашите студенти, са резултат на техните треньори, които работят с тях. Но аз смятам, че успешността на нашето училище се вижда в резултатите, които се отчитат в ММС“.

Той подчерта отново спечеления проект за изграждане на Националния изследователски център съвместно с Българкия футболен съюз, което е доказателство за посоката, в която гледа НСА и явния стремеж да бъдат в крак с модерните тенденции.

„Трябва да разширим нашите изследвания, тъй като динамичното развитие на спорта във всички негови аспекти – като започнем от екипировка, методики, възстановяване, процеси, изисква едно непрекъснато обновяване. За да можем да поддържаме високо ниво на българския спорт“.

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