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Джордж Лазаров достигна до втория кръг в Бургас

  • 7 окт 2026 | 14:44
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Джордж Лазаров достигна до втория кръг в Бургас

Шестият поставен Джордж Лазаров се класира за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис за мъже от категория M15 в Бургас. Състезанието с награден фонд 15 000 долара се провежда на кортовете на ТК „Авеню".

Лазаров се наложи убедително над Стефан Илие Богдан Петре (Румъния) с 6:3, 6:3 в двубой от първия кръг, продължил час и 56 минути.

В следващия кръг Джордж Лазаров ще играе срещу аржентинеца Николас Гарсия Лонго.

Още един български национал - участващият с „уайлд кард" Александър Толев, достигна до втория кръг в Бургас, след успех над Михай Александру Коман с 6:3 и отказване на румънския тенисист след 69 минути игра. Така във втория етап Толев ще срещне седмия поставен французин Максенс Бертимон.

По-рано днес, също на старта на основната схема, Йоан Найденов загуби от Янис Милетич (Италия) с 1:6, 3:6,.

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