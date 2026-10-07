Матео Беретини с впечатляващ обрат на старта в Шанхай

Бившият полуфиналист Матео Беретини започна успешно участието си на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай. Италианският тенисист показа характер и постигна пълен обрат срещу американеца Александър Ковачевич, налагайки се с 6:7(3), 6:1, 6:4 в първия кръг на надпреварата.
Беретини пази отлични спомени от китайския мегаполис, където достигна до полуфиналите през 2019 година. След като претърпя поражения във втори кръг на Откритото първенство на САЩ и в Токио, италианецът сервира безапелационно срещу Ковачевич, записвайки 23 аса и без да позволи на съперника си нито една точка за пробив. В следващия етап той ще се изправи срещу американеца Брендън Накашима.
„Не се предадох, борих се за всяка точка и не спрях да играя. Точно такава реакция исках от себе си и съм наистина горд от показаното“, заяви Беретини след края на мача.
Друг бивш полуфиналист в турнира – Томаш Махач, също записа победа в три сета и прекъсна негативната си серия от пет поредни загуби. Чехът, който през 2024 година сензационно елиминира Карлос Алкарас по пътя към финалната четворка, се наложи над представителя на домакините Джън Джъджън с 1:6, 7:6(3), 6:2. Във втория кръг Махач ще премери сили с поставения под номер 19 Александър Бублик, който води с 2-0 в преките им срещи.
Младата надежда Рей Сакамото постигна ключов успех в битката за класиране на Финалите на следващото поколение на АТР, след като преодоля Марко Трунхелити с 6:3, 7:5 и записа първа победа в основна схема на това ниво. С този резултат 20-годишният японец се изкачи с две позиции до петото място в надпреварата за турнира в Реджо Калабрия. Друг претендент за младежките финали, 19-годишният Федерико Чина, отстъпи в три сета пред Алекс Молчан. В следващия кръг Сакамото ще играе срещу 23-тия поставен Андрей Рубльов, а Молчан ще срещне финалиста от Пекин Алекс де Минор.
Французинът Артюр Геа продължи силната си серия, надигравайки Жайме Фария с 6:7(3), 6:1, 6:2. 21-годишният тенисист, който през август спечели първия си трофей от веригата на АТР в Лос Кабос и стигна до четвърти кръг на Откритото първенство на САЩ, си осигури изцяло френски сблъсък срещу Юго Юмбер.
В останалите срещи от първия ден на предпоследния „Мастърс 1000“ за сезона Миомир Кецманович надигра Шо Шимабукуро с 6:2, 6:4 и си осигури двубой с Якуб Меншик. Адриан Манарино продължи напред след отказване на Николоз Басилашвили при резултат 3:6, 2:2 и във втория кръг ще играе срещу шестия в схемата Флавио Коболи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google