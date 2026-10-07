Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Матео Беретини с впечатляващ обрат на старта в Шанхай

  • 7 окт 2026 | 15:10
  • 221
  • 0
Матео Беретини с впечатляващ обрат на старта в Шанхай

Бившият полуфиналист Матео Беретини започна успешно участието си на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай. Италианският тенисист показа характер и постигна пълен обрат срещу американеца Александър Ковачевич, налагайки се с 6:7(3), 6:1, 6:4 в първия кръг на надпреварата.

Беретини пази отлични спомени от китайския мегаполис, където достигна до полуфиналите през 2019 година. След като претърпя поражения във втори кръг на Откритото първенство на САЩ и в Токио, италианецът сервира безапелационно срещу Ковачевич, записвайки 23 аса и без да позволи на съперника си нито една точка за пробив. В следващия етап той ще се изправи срещу американеца Брендън Накашима.

„Не се предадох, борих се за всяка точка и не спрях да играя. Точно такава реакция исках от себе си и съм наистина горд от показаното“, заяви Беретини след края на мача.

Друг бивш полуфиналист в турнира – Томаш Махач, също записа победа в три сета и прекъсна негативната си серия от пет поредни загуби. Чехът, който през 2024 година сензационно елиминира Карлос Алкарас по пътя към финалната четворка, се наложи над представителя на домакините Джън Джъджън с 1:6, 7:6(3), 6:2. Във втория кръг Махач ще премери сили с поставения под номер 19 Александър Бублик, който води с 2-0 в преките им срещи.

Младата надежда Рей Сакамото постигна ключов успех в битката за класиране на Финалите на следващото поколение на АТР, след като преодоля Марко Трунхелити с 6:3, 7:5 и записа първа победа в основна схема на това ниво. С този резултат 20-годишният японец се изкачи с две позиции до петото място в надпреварата за турнира в Реджо Калабрия. Друг претендент за младежките финали, 19-годишният Федерико Чина, отстъпи в три сета пред Алекс Молчан. В следващия кръг Сакамото ще играе срещу 23-тия поставен Андрей Рубльов, а Молчан ще срещне финалиста от Пекин Алекс де Минор.

Французинът Артюр Геа продължи силната си серия, надигравайки Жайме Фария с 6:7(3), 6:1, 6:2. 21-годишният тенисист, който през август спечели първия си трофей от веригата на АТР в Лос Кабос и стигна до четвърти кръг на Откритото първенство на САЩ, си осигури изцяло френски сблъсък срещу Юго Юмбер.

В останалите срещи от първия ден на предпоследния „Мастърс 1000“ за сезона Миомир Кецманович надигра Шо Шимабукуро с 6:2, 6:4 и си осигури двубой с Якуб Меншик. Адриан Манарино продължи напред след отказване на Николоз Басилашвили при резултат 3:6, 2:2 и във втория кръг ще играе срещу шестия в схемата Флавио Коболи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Пред Джокович неочаквано се отвори врата и сега всичко е в неговите ръце!

Пред Джокович неочаквано се отвори врата и сега всичко е в неговите ръце!

  • 7 окт 2026 | 09:51
  • 6797
  • 2
Бен Шелтън с поглед към Торино: Финалите на АТР са огромна мотивация за мен

Бен Шелтън с поглед към Торино: Финалите на АТР са огромна мотивация за мен

  • 7 окт 2026 | 09:39
  • 882
  • 0
Кариерата на Синер не е застрашена, смята дългогодишен лекар на Ювентус

Кариерата на Синер не е застрашена, смята дългогодишен лекар на Ювентус

  • 7 окт 2026 | 05:45
  • 2769
  • 1
Янаки Милев продължава във втория кръг в Палермо

Янаки Милев продължава във втория кръг в Палермо

  • 6 окт 2026 | 21:20
  • 951
  • 0
Леонид Шейнгезихт се класира за четвъртфиналите на двойки в Понтеведра

Леонид Шейнгезихт се класира за четвъртфиналите на двойки в Понтеведра

  • 6 окт 2026 | 21:15
  • 716
  • 0
Пьотр Нестеров постигна трета поредна победа на турнир от сериите "Чалънджър" в Испания

Пьотр Нестеров постигна трета поредна победа на турнир от сериите "Чалънджър" в Испания

  • 6 окт 2026 | 21:09
  • 952
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стотици изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път

Стотици изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път

  • 7 окт 2026 | 12:30
  • 27730
  • 38
Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг

Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг

  • 7 окт 2026 | 14:15
  • 4585
  • 8
Националите се завърнаха от Люксембург, някои вече потеглиха за клубовете си

Националите се завърнаха от Люксембург, някои вече потеглиха за клубовете си

  • 7 окт 2026 | 14:17
  • 4460
  • 7
И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

  • 7 окт 2026 | 04:27
  • 61572
  • 141
Рибарски: Видях момчета, които показаха лидерски качества

Рибарски: Видях момчета, които показаха лидерски качества

  • 7 окт 2026 | 14:29
  • 2001
  • 1
Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

  • 7 окт 2026 | 06:01
  • 16803
  • 20