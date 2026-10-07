Матео Беретини с впечатляващ обрат на старта в Шанхай

Бившият полуфиналист Матео Беретини започна успешно участието си на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай. Италианският тенисист показа характер и постигна пълен обрат срещу американеца Александър Ковачевич, налагайки се с 6:7(3), 6:1, 6:4 в първия кръг на надпреварата.

Беретини пази отлични спомени от китайския мегаполис, където достигна до полуфиналите през 2019 година. След като претърпя поражения във втори кръг на Откритото първенство на САЩ и в Токио, италианецът сервира безапелационно срещу Ковачевич, записвайки 23 аса и без да позволи на съперника си нито една точка за пробив. В следващия етап той ще се изправи срещу американеца Брендън Накашима.

„Не се предадох, борих се за всяка точка и не спрях да играя. Точно такава реакция исках от себе си и съм наистина горд от показаното“, заяви Беретини след края на мача.

Sealed with a 23rd ace! 🤝 Berrettini defeats Kovacevic 6-7, 6-1, 6-4 to progress in Shanghai 🙌 @SH_RolexMasters | #rolexshanghaimasters https://t.co/eWfbcFsCdJ — ATP Tour (@atptour) October 7, 2026

Друг бивш полуфиналист в турнира – Томаш Махач, също записа победа в три сета и прекъсна негативната си серия от пет поредни загуби. Чехът, който през 2024 година сензационно елиминира Карлос Алкарас по пътя към финалната четворка, се наложи над представителя на домакините Джън Джъджън с 1:6, 7:6(3), 6:2. Във втория кръг Махач ще премери сили с поставения под номер 19 Александър Бублик, който води с 2-0 в преките им срещи.

R1 comeback complete ✅ Tomas Machac battles from a set and a break down to defeat Zhang 1-6 7-6 6-2! #RolexShanghaiMasters https://t.co/TfxgyykWdk — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 7, 2026

Младата надежда Рей Сакамото постигна ключов успех в битката за класиране на Финалите на следващото поколение на АТР, след като преодоля Марко Трунхелити с 6:3, 7:5 и записа първа победа в основна схема на това ниво. С този резултат 20-годишният японец се изкачи с две позиции до петото място в надпреварата за турнира в Реджо Калабрия. Друг претендент за младежките финали, 19-годишният Федерико Чина, отстъпи в три сета пред Алекс Молчан. В следващия кръг Сакамото ще играе срещу 23-тия поставен Андрей Рубльов, а Молчан ще срещне финалиста от Пекин Алекс де Минор.

Rei Sakamoto 🇯🇵 fait une belle saison. Belle victoire sur Jacquet 🇯🇵 hier, et logique aujourd’hui. Profil moderne. Le top 100 va vite tomber https://t.co/ujgj1JwERl — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) October 7, 2026

Французинът Артюр Геа продължи силната си серия, надигравайки Жайме Фария с 6:7(3), 6:1, 6:2. 21-годишният тенисист, който през август спечели първия си трофей от веригата на АТР в Лос Кабос и стигна до четвърти кръг на Откритото първенство на САЩ, си осигури изцяло френски сблъсък срещу Юго Юмбер.

В останалите срещи от първия ден на предпоследния „Мастърс 1000“ за сезона Миомир Кецманович надигра Шо Шимабукуро с 6:2, 6:4 и си осигури двубой с Якуб Меншик. Адриан Манарино продължи напред след отказване на Николоз Басилашвили при резултат 3:6, 2:2 и във втория кръг ще играе срещу шестия в схемата Флавио Коболи.

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