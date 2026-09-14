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Международен триумф във финала Maxxis BG Downhill Series в Боровец

  • 14 сеп 2026 | 13:12
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Международен триумф във финала Maxxis BG Downhill Series в Боровец

През изминалия уикенд курортът Боровец бе домакин на финалния кръг от Българските серии по спускане - Maxxis BG Downhill Series. Събитието събра над 200 състезатели от България, Гърция, Кипър, Северна Македония и Сърбия. В рамките на уикенда се проведе и международно състезание от Клас 1 на Международния колоездачен съюз (UCI), носещо точки за световната ранглиста, както и старт за състезатели до 14-годишна възраст.

Арена на надпреварата бе трасето „Scary Movie“ с дължина 2400 метра и денивелация от 440 метра. С техничните си и стръмни участъци, скални секции, корени и скокове, трасето постави на изпитание физическата подготвеност и техническите умения на участниците. След квалификациите в събота, в неделя се проведоха и финалните спускания.

При мъжете в елитната категория Men UCI победата завоюва националния шампион по спускане на Кипър Андреас Теодору (Freeride CY) с най-доброто време за деня - 3:33.283 мин. Втори и трети се класираха гръцките състезатели Николаос Марагкос (3:36.274) и Георгиос Хутос (3:37.550). Първи от българите и 4-ти в общото класиране се класира Йордан Донев от Свободно измерение с време 3:38.751 мин..

При жените безапелационно първото място спечели националната ни шампионка Деница Тошева (Riders United) с време 4:14.012 мин. и преднина от над 30 секунди пред опонентката си Натия Теохариду от Кипър, която се спусна по трасето за 4:49.514 мин. и остана на втора позиция. Трета се класира Доротея Борисова от Middleforest с време 5:04.243 мин..

Изключително оспорвана бе надпреварата в категория Master, където българинът Борислав Спасов надделя над Арис Хатзигеоргиу (Гърция) с разлика от едва 0.071 секунди. Трети завърши Спас Николов (Middleforest).

При юношите (Junior 15-16) най-добро време даде Димитрис Власопулос (Гърция) - 3:38.333 мин., следван от българите Калоян Димов (Riders United) и Дамян Иванчев (MSM).

В категорията за деца до 14 години (Kids) победител стана Филипос Скордас (Гърция) с време 2:06.471 мин., изпреварвайки сънародника си Маркос Христос с 0.084 секунди. На трето място се класира българинът Лазар Хаджиколев (Хоталич).

С надпреварата в Боровец завърши тазгодишното издание на сериите по спускане, което включваше общо три кръга - в Чепеларе, Пампорово и Боровец. В събитията през сезона взеха участие общо над 250 състезатели, които се бориха за генералното класиране. Повече за сериите и генералното класиране за сезона можете да откриете на www.race-series.com

Победителите си поделиха паричен награден фонд от над 2000 евро, както и предметни награди, осигурени от партньорите на събитието: Бороспорт АД, Хотел „Рила“, Магазини Байк Център, Kärcher България, SLS и др.

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