Собственикът на Лос Анджелис Клипърс прие наказанията на НБА

Собственикът на Лос Анджелис Клипърс Стив Балмър прие наказанията, наложени от Националната баскетболна асоциация (НБА) за нарушаването на правилата за тавана на заплатите, включително забраната му за участие във всички дейности на лигата и на отбора за една година.

От НБА глобиха калифорнийския тим с 30 милиона долара и отнеха пет избора от първия кръг на бъдещи драфтове на новобранците заради неспазването на тавана на заплатите, конкретно при звездата на отбора Кауай Ленард. Самият баскетболист получи финансова санкция в размер на 700 хиляди долара.

"Това е много труден момент за всички, които имат нещо общо с Клипърс, и заради това искрено съжалявам. Искам да се извиня на феновете, служителите и останалите собственици на отбори в НБА за разсейването и тревогите, които този случай причини, и за които поемам отговорност като мажоритарен собственик", написа Балмър в изявление, цитиран от агенция Ройтерс.

Признанието представлява рязка промяна в позицията на отбора, от който неколкократно отрекоха да имат някаква вина и на 2 септември, след обявяването на наказанията, заявиха, че "категорично отхвърлят" заключенията на лигата и оспорват валидността на разследването.

Вместо това Стив Балмър добави: "Ангажирани сме да оставим това зад гърба си. Уведомихме НБА, че изпълняваме наложените от лигата санкции, платихме глобата от 30 милиона долара и продължаваме напред. Въпреки че все още има разногласия относно констатациите в доклада, това не е темата, върху която искам да се съсредоточавам. Собствениците на отбори трябва да подкрепят, а не да отвличат вниманието."

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