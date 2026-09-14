Жозе Моуриньо: В Реал Мадрид сме подготвени за всичко

С две поредни победи Реал Мадрид набързо се вдигна след поражението от Бетис, което засега си остава единствената грешна стъпка на тима. Натоварената програма за “кралете” продължава с два кръга в Ла Лига тази седмица, в които тимът първо ще гостува на Елче (вторник, 22:30 часа), а след това идва и градско дерби с Атлетико Мадрид (неделя, 17:15 часа). На редовната си пресконференция треньорът Жозе Моуриньо демонстрира отлично настроение и говори по редица теми:

Какъв Реал Мадрид искате да видите срещу Елче?

Искам да спечелим, бих искал да играем добре и да победим.

За Винисиус Жуниор

Най-добрата му версия е да вкарва голове. Асистенциите са важни, работата за отбора е много важна, ежедневната работа е важна и той я върши много добре… Но има и друг Винисиус. Този Винисиус, който миналата година дойде в Бенфика и който получава една възможност, вкарва един гол и си тръгва. На него му липсва представяне на най-високо ниво.

Значението на Арда Гюлер

Има други хора, които са по-квалифицирани от мен, за да говорят за развитието му. Физически той се преобрази, но за мен качеството му на игра е невероятно – погледът върху играта, организирането на играта… За мен той е момче с фантастичен потенциал и много интересни показатели. Той оказва много голямо влияние върху играта, но не искам да стигам толкова далеч и да казвам три пъти „топ, топ, топ“, но мога да кажа „топ, топ“.“

Колко остава, за да видим отбора в най-добрата му форма?

Нямам магическата способност да знам това. Целта е да се подобряваме на всяка тренировка. Мисля, че колкото повече време един отбор е заедно и има стабилност в работата си, толкова по-способен е да бъде силен.

Пресата в противниковата половина

Трудно е да го обясня. Не мисля, че е възможно да пресираш високо в продължение на 90 минути, а и това не е нашият профил. Малко са отборите, които имат такъв профил и пресират цял двубой. Но това, което трябва да знаем, е как да се държим и когато сме високо по терена, и когато сме ниско. Ако ме попитате дали харесвам нисък блок, ще кажа, че не ми харесва. Това, което не искам, е да има противоречие между това, което аз харесвам най-много, и качествата на моите играчи. Харесва ми да пресираме високо и да убиваме съперника в рамките на три-четири секунди при прехода. Но когато сме в нисък блок, защото отборът има качество, не трябва да сме пасивни. Не обичам да страдаме при четири-пет корнера или да разчитаме на три невероятни спасявания на вратаря.

Превенция на контузиите

От миналото познавам числата, но не и процеса. Ние сме в рамките на глобален план, в който участват играчите, техническият отдел, хора, които имат знания в областта на превенцията на контузиите, както и медицинският отдел, който е много ангажиран с този цялостен подход. Те знаят много за тази невидима работа. Играчите идват по-рано във Валдебебас не по прищявка, а за да работят. Правим упражнения във фитнеса преди тренировката. Когато ги видите да излизат на терена, те вече са прекарали 35 минути във фитнеса. Подхождаме разумно и имаме добри показатели. Например, когато Валверде излезе на почивката онзи ден, беше заради физически проблем… Може би при 0:0 щеше да продължи, това е вярно, защото понякога стигаме до границата. Но ни е необходим и късмет, защото има травматични контузии и може да нямаш късмет с коляното – това са неща, които не можеш да контролираш.

Ямал и изказванията му за „Златната топка“

Не коментирам изказванията на даден играч. Уважавам всички мнения.

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Валверде и Чуамени ли ще са титулярната двойка в центъра?

Трябва да погледнем как работим като цяло – с Кукурея и Карерас, с Дъмфрис и Трент, с централните защитници… Работим така, че всички да играят, за да са максимално подготвени, когато имаме нужда от тях. Играчите в средата на терена също се променят и можем да играем с един №6 и двама №8, както и обратното. Подготвени сме за всичко това. Можем да променяме играчи и профили, но идеята ни за игра и динамиката не се променят. Винаги се опитваме да намерим баланс, без да губим идентичността си.

Ян Диоманде

Нищо не му липсва. Ако вместо в Реал Мадрид беше в друг отбор, щеше да е титуляр и да играе по 90 минути. Тук обаче има много силен състав. Разполагаме с Винисиус, Браим, Арда, а от януари и с Родриго… В Реал Мадрид е трудно да говорим за безспорен титуляр.

Как подхождате към седмицата

Шест пресконференции за седмица! В други държави ми спестяваха по една пресконференция, но тук – не. Аз се уморявам от вас, вие се уморявате от мен и вече не знаете какво да ме питате… Е, за играчите е горе-долу същото. Сега Атлетико Мадрид има един ден повече за почивка от нас, но след това ще има един ден по-малко преди дербито… Така е. Но това е работата ни.

За натрупването на мачове и натоварването

Имам голямо доверие в способността на играча да познава собственото си тяло. Днес е важен ден, защото разполагаме само с два дни между единия и другия мач. Трябва да се вслушваме в лекарите, в специалистите по спортна наука, да анализираме данните… Ако мога и ако няма нищо необичайно, утре ще бъда с тях.

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