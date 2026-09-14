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Американски гард е поредното ново попълнение на Ботев 2012

  • 14 сеп 2026 | 10:19
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Американски гард е поредното ново попълнение на Ботев 2012

Ботев 2012 Враца продължава селекцията си за новия сезон в Националната баскетболна лига (НБЛ) с привличането на американския гард Марк Фрийман.

"Марк има успешна кариера в колежанския баскетбол на САЩ.

През 2025 година достига до Драфта на НБА, а през последния сезон играе в Ткибули Орби в Суперлигата на Грузия, като прави впечатляващ сезон", информира в социалните мрежи генералният мениджър на клуба от Враца Христо Илиев.

В началото на месеца от Ботев 2012 обявиха и други три нови попълнения -  Лазар Петров, Кристиян Василев и Руслан Богомиров.

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