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  3. Николай Михайлов подписа първи професионален договор с Миньор 2015

Николай Михайлов подписа първи професионален договор с Миньор 2015

  • 14 сеп 2026 | 10:16
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Николай Михайлов подписа първи професионален договор с Миньор 2015

Юношата на клуба Николай Михайлов продължава своето развитие с екипа на Миньор 2015. Баскетболистът подписа своя първи професионален договор с отбора, информираха от пернишкия тим.

"През изминалия сезон Николай записа средно 10.1 точки и 9.1 борби при юношите до 19 години.

Пожелаваме му здраве и успешен старт на професионалната кариера", написаха от Миньор 2015 в профила си в социалната платформа Фейсбук.

Още в началото на подготовката на отбора треньорът Ивица Вукотич отбеляза, че през новия сезон в състава ще има повече български баскетболисти.

В събота Миньор 2015 изигра първата си контрола от подготовката за новия сезон, побеждавайки ЦСКА с 90:75 в София.

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